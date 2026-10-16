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Anasayfa İngiltere Premier Lig Chelsea'de Reece James dizinden ameliyat edildi

Chelsea'de Reece James dizinden ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kaptanı Reece James, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat oldu. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 14:38
Chelsea'de Reece James dizinden ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin kaptanı Reece James, dizindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildi. Londra ekibinden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki savunma oyuncusunun başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

Antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu, takımının 5-1 kazandığı Bournemouth maçında kadroda yer almadı. Kulüp, rehabilitasyon süreci başlayan James'in sahalara dönüşüne ilişkin herhangi bir tarih paylaşmadı.

Bu hafta ligde deplasmanda Everton'a konuk olacak Chelsea, sonraki iki hafta Tottenham ve Manchester United'ı ağırlayacak.

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