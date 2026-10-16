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Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında açıklama!

Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında açıklama!

Son dakika haberi: Beşiktaş, Hoffenheim maçında sakatlanan Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptandığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 23:25 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 23:27
Beşiktaş'tan Orkun Kökçü'nün sakatlığı hakkında açıklama!

Beşiktaş, Hoffenheim maçında sakatlanan Orkun Kökçü'nün sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında ayak tabanında gerçekleşen travmatik yaralanma sonrası müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Orkun Kökçü'nün takımımızın İstanbul'a dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığı travmatik ayrışması saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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