UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'da tek Türk takımı var
Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ederken, Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları geride kaldı. Mücadelelerin sona ermesinin ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi ve ilk 30'da tek Türk takımı yer aldı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralamadaki yeri...
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 16:22
4-PSG: 123.000 PUAN
5-INTER: 115.000 PUAN
6-BARCELONA: 108.250 PUAN
7-LIVERPOOL: 107.000 PUAN
8-MANCHESTER CITY: 106.500 PUAN
9-BORUSSIA DORTMUND: 98.750 PUAN
10-BAYER LEVERKUSEN: 95.000 PUAN
11-ATLETICO MADRID: 93.750 PUAN
12-ASTON VILLA: 93.000 PUAN
13-ROMA: 81.750 PUAN
14-SPORTING LIZBON: 78.000 PUAN
15-TOTTENHAM: 77.000 PUAN
16-PORTO: 76.750 PUAN
17-FIORENTINA: 76.250 PUAN
18-CLUB BRUGGE: 76.250 PUAN
19-CHELSEA: 74.250 PUAN
20-BENFICA: 74.000 PUAN
21-REAL BETIS: 73.500 PUAN
22-ATALANTA: 70.500 PUAN
23-PSV: 68.250 PUAN
24-MANCHESTER UNITED: 66.500 PUAN
25-MILAN: 62.000 PUAN
26-NAPOLI: 60.000 PUAN
27-FENERBAHÇE: 59.750 PUAN
28-SHAKHTAR DONETSK: 59.250 PUAN
29-FREIBURG: 59.000 PUAN
30-OLYMPIAKOS: 58.250 PUAN
31-LILLE: 57.750 PUAN
32-BODO/GLIMT: 57.000 PUAN
33-JUVENTUS: 56.250 PUAN
34-EINTRACHT FRANKFURT: 55.000 PUAN
35-FEYENOORD: 55.000 PUAN
36-AZ ALKMAAR: 52.875 PUAN
37-LEIPZIG: 52.000 PUAN
38-REAL SOCIEDAD: 51.000 PUAN
39-VIKTORIA PLZEN: 51.000 PUAN
40-UNION SAINT-GILLOISE: 51.000 PUAN
41-BRAGA: 50.250 PUAN
42-FERENCVAROS: 50.250 PUAN
43-LAZIO: 50.000 PUAN
44-OLYMPIQUE LYON: 48.750 PUAN
45-WEST HAM UNITED: 48.000 PUAN
46-GALATASARAY: 44.500 PUAN
47-KOPENHAG: 43.875 PUAN
48-MIDTJYLLAND: 43.750 PUAN
49-MONACO: 43.500
50-VILLARREAL: 43.000 PUAN
98-BAŞAKŞEHİR: 21.000 PUAN
120-BEŞİKTAŞ: 15.500 PUAN
156-SAMSUNSPOR: 11.125
164-TRABZONSPOR: 10.500 PUAN
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