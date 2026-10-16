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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Futbol UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'da tek Türk takımı var

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'da tek Türk takımı var

Son dakika spor haberleri: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ederken, Konferans Ligi'nde ilk hafta maçları geride kaldı. Mücadelelerin sona ermesinin ardından UEFA kulüpler sıralaması güncellendi ve ilk 30'da tek Türk takımı yer aldı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un sıralamadaki yeri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2026 16:22
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

1-BAYERN MÜNİH: 130.500 PUAN

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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

2-ARSENAL: 129.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

3-REAL MADRID: 124.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

4-PSG: 123.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

5-INTER: 115.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

6-BARCELONA: 108.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

7-LIVERPOOL: 107.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

8-MANCHESTER CITY: 106.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

9-BORUSSIA DORTMUND: 98.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

10-BAYER LEVERKUSEN: 95.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

11-ATLETICO MADRID: 93.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

12-ASTON VILLA: 93.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

13-ROMA: 81.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

14-SPORTING LIZBON: 78.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

15-TOTTENHAM: 77.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

16-PORTO: 76.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

17-FIORENTINA: 76.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

18-CLUB BRUGGE: 76.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

19-CHELSEA: 74.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

20-BENFICA: 74.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

21-REAL BETIS: 73.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

22-ATALANTA: 70.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

23-PSV: 68.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

24-MANCHESTER UNITED: 66.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

25-MILAN: 62.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

26-NAPOLI: 60.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

27-FENERBAHÇE: 59.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

28-SHAKHTAR DONETSK: 59.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

29-FREIBURG: 59.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

30-OLYMPIAKOS: 58.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

31-LILLE: 57.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

32-BODO/GLIMT: 57.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

33-JUVENTUS: 56.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

34-EINTRACHT FRANKFURT: 55.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

35-FEYENOORD: 55.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

36-AZ ALKMAAR: 52.875 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

37-LEIPZIG: 52.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

38-REAL SOCIEDAD: 51.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

39-VIKTORIA PLZEN: 51.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

40-UNION SAINT-GILLOISE: 51.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

41-BRAGA: 50.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

42-FERENCVAROS: 50.250 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

43-LAZIO: 50.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

44-OLYMPIQUE LYON: 48.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

45-WEST HAM UNITED: 48.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

46-GALATASARAY: 44.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

47-KOPENHAG: 43.875 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

48-MIDTJYLLAND: 43.750 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'da tek Türk takımı var

49-MONACO: 43.500

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

50-VILLARREAL: 43.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

98-BAŞAKŞEHİR: 21.000 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

120-BEŞİKTAŞ: 15.500 PUAN

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'da tek Türk takımı var

156-SAMSUNSPOR: 11.125

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! İlk 30'daki tek Türk takımı...

164-TRABZONSPOR: 10.500 PUAN

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