Victor Osimhen için Alman basınından bomba iddia: Galatasaray satmayı düşünüyor!

Galatasaray'ın Nijeryalı dünnya yıldızı Victor Osimhen için Alman basınından ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Sport Bild'in haberinde, Osimhen'in ayrılmaya sıcak baktığı, sarı kırmızılı ekibin de Osimhen'in ayrılmasına karşı çıkmayacağı ifade edildi.
Sarı kırmızılı taraftarları endişelendiren transfer gelişmesi... Geçtiğimiz hafta Victor Osimhen'in İngiliz bir aracıyla Bayern Münih'e önerildiği haberleri basına yansımıştı.
Alman devi Bayern Münih'in ise İngiliz golcüsü Harry Kane nedeniyle bu transferi düşünmediği belirtilmişti. Alman basını, Victor Osimhen'in geleceği ve Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızla ilgili kararı hakkında bomba bir iddia ortaya attı.
G.SARAY SATMAYA SICAK BAKIYOR
Sport Bild'in haberine göre Galatasaray, Osimhen'in satışı için kapıyı açtı. Haberde sarı kırmızılı ekibin transfer yapabilmek için sıcak paraya ihtiyacı olduğu belirtildi.
TERCİHİ S. ARABİSTAN DEĞİL
Haberde ayrıca, 27 yaşındaki golcü yıldızın Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği ancak Bayern Münih gibi Avrupa devleri söz konusu olduğunda, transfer için olası bir izin çıkabileceği ifade edildi.
Nijeryalı futbolcunun Alman devine gitme ihtimali olursa Galatasaray'ın bu transfere izin vereceği de haberde yer alan diğer bir bilgi.
2029 yılına kadar Galatasaray'da sözleşmesi bulunan Victor Osimhen 57 maçta 49 gol atarken 8 de asist yaptı.