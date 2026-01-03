CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Victor Osimhen için Alman basınından bomba iddia: Galatasaray satmayı düşünüyor!

Victor Osimhen için Alman basınından bomba iddia: Galatasaray satmayı düşünüyor!

Galatasaray'ın Nijeryalı dünnya yıldızı Victor Osimhen için Alman basınından ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Sport Bild'in haberinde, Osimhen'in ayrılmaya sıcak baktığı, sarı kırmızılı ekibin de Osimhen'in ayrılmasına karşı çıkmayacağı ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 01:36
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için Alman basınından bomba iddia: Galatasaray satmayı düşünüyor!

Sarı kırmızılı taraftarları endişelendiren transfer gelişmesi... Geçtiğimiz hafta Victor Osimhen'in İngiliz bir aracıyla Bayern Münih'e önerildiği haberleri basına yansımıştı.

Victor Osimhen için Alman basınından bomba iddia: Galatasaray satmayı düşünüyor!

Alman devi Bayern Münih'in ise İngiliz golcüsü Harry Kane nedeniyle bu transferi düşünmediği belirtilmişti. Alman basını, Victor Osimhen'in geleceği ve Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızla ilgili kararı hakkında bomba bir iddia ortaya attı.

Victor Osimhen için Alman basınından bomba iddia: Galatasaray satmayı düşünüyor!

G.SARAY SATMAYA SICAK BAKIYOR

Sport Bild'in haberine göre Galatasaray, Osimhen'in satışı için kapıyı açtı. Haberde sarı kırmızılı ekibin transfer yapabilmek için sıcak paraya ihtiyacı olduğu belirtildi.

Victor Osimhen için Alman basınından bomba iddia: Galatasaray satmayı düşünüyor!

TERCİHİ S. ARABİSTAN DEĞİL

Haberde ayrıca, 27 yaşındaki golcü yıldızın Suudi Arabistan kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği ancak Bayern Münih gibi Avrupa devleri söz konusu olduğunda, transfer için olası bir izin çıkabileceği ifade edildi.

Victor Osimhen için Alman basınından bomba iddia: Galatasaray satmayı düşünüyor!

Nijeryalı futbolcunun Alman devine gitme ihtimali olursa Galatasaray'ın bu transfere izin vereceği de haberde yer alan diğer bir bilgi.

Victor Osimhen için Alman basınından bomba iddia: Galatasaray satmayı düşünüyor!

2029 yılına kadar Galatasaray'da sözleşmesi bulunan Victor Osimhen 57 maçta 49 gol atarken 8 de asist yaptı.

F.Bahçe transferi resmen açıkladı!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
DİĞER
Galatasaray ayrılık kararı aldı! Şok talep
Trump Maduro’ya ilişkin açıklamalarda bulundu: "Venezuela’yı biz yöneteceğiz"
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif!
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupayı kazandı! Yusuf Yazıcı attı, Olympiakos kupayı kazandı! 01:12
Juventus'a Lecce şoku! Juventus'a Lecce şoku! 22:36
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 21:05
F.Bahçe'ye transferde kötü haber! F.Bahçe'ye transferde kötü haber! 20:11
F.Bahçe'de Frattesi gelişmesi! Kararı... F.Bahçe'de Frattesi gelişmesi! Kararı... 19:24
G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! G.Saray'ın listesindeki isme F.Bahçe'den teklif! 18:58
Daha Eski
Trabzonspor parkede durdurulamıyor! Trabzonspor parkede durdurulamıyor! 17:57
F.Bahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev! F.Bahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev! 17:52
Old Firm'de kazanan Rangers! Old Firm'de kazanan Rangers! 17:44
Aston Villa zirve takibini sürdürdü! Aston Villa zirve takibini sürdürdü! 17:33
Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı 17:08
Kayserispor Semih Güler ile anlaştı Kayserispor Semih Güler ile anlaştı 17:01