Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı canlı: Ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de ikinci devrenin ilk düdüğü, Antalya ekibi Serikspor için İstanbul semalarında çalıyor. Teknik direktör Sinan Paşalı yönetimindeki Serikspor, ligin ilk yarısında gösterdiği dirençli performansı sürdürmek istese de eksik isimler planları bozuyor. İstanbulspor cephesinde ise teknik heyet, Esenler'deki zemine alışık olmanın avantajını kullanarak hızlı hücumlarla skor üretmeyi amaçlıyor. İki takımın puan tablosundaki yakınlığı, bu mücadeleyi '6 puanlık' bir orta sıra savaşına dönüştürüyor. İşte Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı detayları...

SERİK BELEDİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı, 10 Ocak Cumartesi günü, Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak.

SERİK BELEDİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaki Serik Belediyespor-İstanbulspor mücadelesi, saat 13.30'da başlayacak.

SERİK BELEDİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı Serik Belediyespor-İstanbulspor karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

