Ziraat Türkiye Kupası
Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı canlı: Ne zaman, hangi kanalda?

Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı canlı: Ne zaman, hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Serikspor, sahasındaki tadilat çalışmaları nedeniyle rakibi İstanbulspor’u İstanbul’daki Esenler Erokspor Stadyumu’nda ağırlıyor. Ligde topladığı 26 puanla 12. sırada yer alan Antalya temsilcisi Serikspor, evinde gibi oynayacağı bu deplasmanda kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. 24 puanla 14. sırada bulunan ve tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen İstanbulspor ise, kendi şehrindeki bu avantajlı eşleşmeyi 3 puanla kapatıp yeni yıla moralli başlama peşinde. Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 10:03
Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı canlı: Ne zaman, hangi kanalda?

Serik Belediyespor-İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de ikinci devrenin ilk düdüğü, Antalya ekibi Serikspor için İstanbul semalarında çalıyor. Teknik direktör Sinan Paşalı yönetimindeki Serikspor, ligin ilk yarısında gösterdiği dirençli performansı sürdürmek istese de eksik isimler planları bozuyor. İstanbulspor cephesinde ise teknik heyet, Esenler'deki zemine alışık olmanın avantajını kullanarak hızlı hücumlarla skor üretmeyi amaçlıyor. İki takımın puan tablosundaki yakınlığı, bu mücadeleyi '6 puanlık' bir orta sıra savaşına dönüştürüyor. İşte Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı detayları...

SERİK BELEDİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı, 10 Ocak Cumartesi günü, Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak.

SERİK BELEDİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaki Serik Belediyespor-İstanbulspor mücadelesi, saat 13.30'da başlayacak.

SERİK BELEDİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süleyman Bahadır'ın düdük çalacağı Serik Belediyespor-İstanbulspor karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SERİK BELEDİYESPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

