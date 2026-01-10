Real Oviedo-Real Betis maçı izle: Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Oviedo-Real Betis maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Oviedo'daki Carlos Tartiere Stadyumu, bugün tam anlamıyla bir 'strateji savaşına' ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Real Oviedo için çanlar çalıyor; son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen ekip, bu kritik maçta Alaves karşısında kırmızı kart gören golcüsü Federico Vinas'tan mahrum kalacak. Konuk ekip Real Betis cephesinde ise işler daha pozitif. Bu sezon 10 golle takımı sırtlayan Cucho Hernandez ve 8 golle yıldızlaşan Antony, Betis'in en keskin silahları durumunda. Kağıt üzerinde zıt kutupların mücadelesi gibi görünse de, Oviedo'nun evindeki savunma inadı maçı kilit bir noktaya taşıyabilir. İşte Real Oviedo-Real Betis maçının detayları...

REAL OVIEDO-REAL BETIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Oviedo-Real Betis maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 16.00'da, Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanacak.

REAL OVIEDO-REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Real Oviedo-Real Betis karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

REAL OVIEDO-REAL BETIS MUHTEMEL 11'LER

Real Oviedo: Escandell; Ahijado, Costas, Bailly, Alhassane; Sibo, Colombatto; Chaira, Reina, Brekalo; Hassan

Real Betis: Valles; Ortiz, Bartra, Natan, Rodriguez; Deossa, Roca; Antony, Fornals, Ruibal; Hernandez