CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Adana Demirspor-Esenler Erokspor CANLI İZLE: Saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor-Esenler Erokspor CANLI İZLE: Saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Adana Demirspor, evinde ligin iddialı ekiplerinden Esenler Erokspor’u ağırlıyor. FIFA ve TFF tarafından verilen üst üste puan silme cezaları nedeniyle -28 puanla ligin son sırasında yer alan ve lige havlu atma noktasına gelen ev sahibi, gurur mücadelesi için sahaya çıkıyor. 34 puanla 3. sırada yer alan ve Süper Lig yolunda hata yapmak istemeyen Esenler Erokspor ise, Adana deplasmanından 3 puanla dönerek liderlik takibini sürdürmeyi hedefliyor. İşte Adana Demirspor-Esenler Erokspor maçı detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 10:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor-Esenler Erokspor CANLI İZLE: Saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni Adana Stadyumu bu akşam futbolun hem en acı hem de en heyecanlı yüzüne ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Adana Demirspor, transfer yasakları ve mali krizlerin gölgesinde, genç oyuncu ağırlıklı kadrosuyla ligde kalma umudu mucizelere kalmış olsa da taraftarı önünde direnç göstermeye çalışacak. Konuk ekip Esenler Erokspor tarafında ise keyifler yerinde. Sezonun en golcü takımlarından biri olan İstanbul temsilcisi, Adana savunmasını geçerek zirve yürüyüşüne devam etmek niyetinde. İşte Adana Demirspor-Esenler Erokspor maçı yayın bilgileri...

Adana Demirspor-Esenler Erokspor MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor-Esenler Erokspor maçı, 10 Ocak Cumartesi günü, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Adana Demirspor-Esenler Erokspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaki Adana Demirspor-Esenler Erokspor mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.

Adana Demirspor-Esenler Erokspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Berkay Erdemir'in düdük çalacağı Adana Demirspor-Esenler Erokspor karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Adana Demirspor-Esenler Erokspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de ayrılık! Satın alma opsiyonlu...
Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nde kontrolü sağladı
G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi
Turkcell Süper Kupa'da dev final!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha! F.Bahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha! 09:14
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:55
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:54
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? 00:44
Daha Eski
Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi! Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi! 00:44
A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! A. Efes üst üste 5. mağlubiyetini aldı! 00:44
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 00:44
Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! Neymar'dan flaş Arda Güler itirafı! 00:44
43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 43 antrenör bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildi 00:44
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 00:44