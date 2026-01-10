Adana Demirspor-Esenler Erokspor CANLI İZLE: Saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni Adana Stadyumu bu akşam futbolun hem en acı hem de en heyecanlı yüzüne ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Adana Demirspor, transfer yasakları ve mali krizlerin gölgesinde, genç oyuncu ağırlıklı kadrosuyla ligde kalma umudu mucizelere kalmış olsa da taraftarı önünde direnç göstermeye çalışacak. Konuk ekip Esenler Erokspor tarafında ise keyifler yerinde. Sezonun en golcü takımlarından biri olan İstanbul temsilcisi, Adana savunmasını geçerek zirve yürüyüşüne devam etmek niyetinde. İşte Adana Demirspor-Esenler Erokspor maçı yayın bilgileri...

Adana Demirspor-Esenler Erokspor MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor-Esenler Erokspor maçı, 10 Ocak Cumartesi günü, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

Adana Demirspor-Esenler Erokspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaki Adana Demirspor-Esenler Erokspor mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak.

Adana Demirspor-Esenler Erokspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Berkay Erdemir'in düdük çalacağı Adana Demirspor-Esenler Erokspor karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Adana Demirspor-Esenler Erokspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR