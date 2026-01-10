İtalya'dan flaş Lookman iddiası! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'nin Atalanta forması giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Ademola Lookman'ı gündemine almıştı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Nijeryalı yıldızın transferine ilişkin flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
2 Ocak itibarıyla başlayan ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.
Sarı-lacivertliler, ilk olarak Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor'da forma giyen Anthony Musaba'yı renklerine bağladı.
Fenerbahçe, serbest kalma bedelini ödeyerek renklerine bağladığı Hollandalı futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiralayan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan eski kalecisi Mert Günok'u kadrosuna kattı. Kanarya, tecrübeli file bekçisiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin şu ana kadar en çok ses getiren transferiyse Matteo Guendouzi oldu. Sarı-lacivertliler, bonuslarla birlikte 30 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Fransız orta saha oyuncusu ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Şu ana kadar Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferlerini resmiyete kavuşturan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden biriyse Ademola Lookman olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin adı Galatasaray ile de anılan Nijeryalı yıldızla 9 milyon Euro maaş karşılığında anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
Çizme basını, Lookman transferine ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.
FENERBAHÇE TEKLİF YAPMADI
İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Fenerbahçe'nin Ademola Lookman için Atalanta'ya teklif yapmadığını yazdı.
Serie A ekibinin yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar takımda tutma kararı aldığı ve sarı-lacivertlilerden gelecek teklifi kabul etmeme ihtimalinin olduğu aktarıldı.
Haberde Atalanta'nın hiç almadığı kadar büyük bir teklif yapılmadığı sürece Lookman'ı takımda tutacağı kaydedildi.