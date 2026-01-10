Girona-Osasuna maçı yayın bilgileri | Saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
İspanya La Liga’nın 19. haftasında Girona, evinde Osasuna’yı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Mallorca’yı deplasmanda 2-1 yenerek düşme hattından kurtulma yolunda dev bir adım atan ve 18 puanla 17. sıraya tırmanan Michel’in öğrencileri, iç saha avantajını kullanarak seri yakalamak istiyor. 19 puanla 13. sırada yer alan Alessio'nun Osasuna’sı ise, bu kötü istatistiği bozup orta sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki Girona-Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 11:12
Girona-Osasuna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Estadio Montilivi'de oynanacak mücadele, iki takımın da ligin ikinci yarısına hangi psikolojiyle gireceğini belirleyecek. Ev sahibi Girona, son haftalarda Ukraynalı yıldızları Viktor Tsygankov ve Vladyslav Vanat'ın yükselen formuyla moral bulsa da, sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. Osasuna cephesinde ise ligin en etkili kulelerinden Ante Budimir, deplasmandaki gol orucunu bozmaya kararlı. Tarihsel olarak Girona, evinde Osasuna'ya karşı son 5 maçta yenilmezlik serisine sahip; ancak her iki takımın da puan tablosundaki sıkışıklığı, bu maçı taktiksel bir satranç partisine dönüştürebilir. İşte Girona-Osasuna maçının detayları...

Girona-Osasuna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Girona-Osasuna maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 20.30'da, Estadio Montilivi'de oynanacak.

Girona-Osasuna MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Girona-Osasuna karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Girona-Osasuna MUHTEMEL 11'LER

Girona: Gazzaniga; Martinez, Reis, Blind, Moreno; Witsel, Martin; Tsygankov, Lemar, Gil; Vanat

Osasuna: Herrera; Rosier, Herrando, Catena, Bretones; Moncayola, Torro; Munoz, Oroz, Ruben Garcia; Budimir

