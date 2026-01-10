CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

Ara transfer döneminde orta saha bölgesini güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar, İspanya Milli Takımı'nda forma giyen dünya yıldızı için resmi görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 10:19 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 10:24
Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

Galatasaray ara transfer çalışmalarına devam ederken flaş bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızı kulübün, PSG'de oynayan dünyaca ünlü orta saha Fabian Ruiz'i takip ettiği belirtildi.

Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

29 yaşındaki İspanyol yıldız için Cimbom'un devreye girmeyi planladığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun başından beri Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu vurgulanan Ruiz'in satın alma opsiyonu ile kiralanmak istediği kaydedildi. Sarı kırmızılı yönetimin, PSG kulübüyle resmi temaslara geçtiği aktarıldı.

Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

OCAK PLANI
Fabian Ruiz transferinde teknik heyetin çok istekli olduğu bildirildi. Teknik direktör Okan Buruk'un deneyimli futbolcuyu çok beğendiği kaydedildi.

Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

PSG ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan ve piyasa değeri 40 milyon euro gösterilen Ruiz konusunda kiralama opsiyonunun ön planda tutulduğu dile getirildi. İspanyol oyuncunun PSG'den ayrılmayı ciddi anlamda düşündüğü öğrenildi. Ara transfer dönemi için Galatasaray'ın şartları zorlayacağı, olmazsa sezon sonunda devreye girileceği belirtildi.

Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

CAMPOS İLE TEMAS
Fransız basınında çıkan haberlerde, G.Saray'ın Fabian Ruiz için PSG'nin Sportif Direktörü Luis Campos ile temasa geçtiği ve resmi görüşmeler yaptığı iddia edildi.

Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

Sarı kırmızılı yöneticilerin, Fabian Ruiz konusunda istekli olduğu belirtilirken, transfer bütçesinin hazırlandığı öne sürüldü. İlerleyen günlerde görüşmelerin süreceği vurgulandı.

Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

AVRUPA'DA GÜNDEM
Fabian Ruiz'in adının Galatasaray ile anılması Avrupa basınında gündeme geldi. Hem Fransa'da hem de İspanya'da Fabian Ruiz'in Galatasaray tarafından takip edildiği dile getirildi. Öte yandan Ruiz'in de PSG'den ayrılmaya sıcak baktığı yazıldı. Ara transfer döneminde olsa bile sezon sonunda flaş gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.

Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

İSTİKRAR ABİDESİ
Kariyeri boyunca 4 farklı kulüp takımında oynayan Ruiz, istikrarıyla ön plana çıkıyor. En fazla maça İtalyan ekibi Napoli'de 166 maça çıkan Ruiz, PSG'de de 2022'den bu yana 154 resmi maçta boy gösterdi. İspanya Milli Takımı'na da düzenli bir şekilde seçilen yıldız orta saha, 41 resmi maçta görev yaptı.

Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

MUHTEŞEM KARİYER
Dünya futbolunun önde gelen yıldızlarından Fabian Ruiz, muhteşem kariyeriyle dikkat çekiyor. PSG ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa kazanan Ruiz, FIFA Kıtalararası Kupa da kaldırdı.

