Galatasaray'ın yeni transferi İspanya Milli Takımı'ndan!

AVRUPA'DA GÜNDEM

Fabian Ruiz'in adının Galatasaray ile anılması Avrupa basınında gündeme geldi. Hem Fransa'da hem de İspanya'da Fabian Ruiz'in Galatasaray tarafından takip edildiği dile getirildi. Öte yandan Ruiz'in de PSG'den ayrılmaya sıcak baktığı yazıldı. Ara transfer döneminde olsa bile sezon sonunda flaş gelişmelerin yaşanabileceği bildirildi.

İSTİKRAR ABİDESİ

Kariyeri boyunca 4 farklı kulüp takımında oynayan Ruiz, istikrarıyla ön plana çıkıyor. En fazla maça İtalyan ekibi Napoli'de 166 maça çıkan Ruiz, PSG'de de 2022'den bu yana 154 resmi maçta boy gösterdi. İspanya Milli Takımı'na da düzenli bir şekilde seçilen yıldız orta saha, 41 resmi maçta görev yaptı.