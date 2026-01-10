CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Sakaryaspor-Bandırmaspor maçı | Canlı yayın bilgileri, saati ve kanalı!

Sakaryaspor-Bandırmaspor maçı | Canlı yayın bilgileri, saati ve kanalı!

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Sakaryaspor, evinde komşusu Bandırmaspor’u konuk ediyor. Ligde topladığı 22 puanla 16. sırada yer alan ve düşme hattından hızla uzaklaşmak isteyen Hakan Kutlu'nun öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor. 26 puanla 11. sırada bulunan ve üst sıralarla puan farkını kapatmayı hedefleyen Bandırmaspor ise, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek ilk yarının sonundaki istikrarsız tabloyu dağıtma peşinde. Peki Sakaryaspor-Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 10:25 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 10:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sakaryaspor-Bandırmaspor maçı | Canlı yayın bilgileri, saati ve kanalı!

Sakaryaspor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sakarya Atatürk Stadyumu, Marmara'nın iki önemli temsilcisinin puan savaşına sahne olacak. Ev sahibi Sakaryaspor, devre arasında yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye çalışırken Bandırmaspor cephesinde ise teknik direktör Mustafa Gürsel, rakibinin savunmadaki boşluğunu golcü ve kanat organizasyonlarıyla değerlendirmeyi planlıyor. Ligin ilk yarısında Bandırma'da oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçın ardından, her iki takım da bu kez düğümü kendi lehine çözmek istiyor. Hem alt sıralardan kurtulma hem de Play-off hattına yaklaşma adına kritik önem taşıyan bu mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Sakaryaspor-Bandırmaspor maçı detayları...

Sakaryaspor-Bandırmaspor MAÇI NE ZAMAN?

Sakaryaspor-Bandırmaspor maçı, 10 Ocak Cumartesi günü, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Sakaryaspor-Bandırmaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaki Sakaryaspor-Bandırmaspor mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.

Sakaryaspor-Bandırmaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çalacağı Sakaryaspor-Bandırmaspor karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sakaryaspor-Bandırmaspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR

