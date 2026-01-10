Sakaryaspor-Bandırmaspor maçı | Canlı yayın bilgileri, saati ve kanalı!

Sakaryaspor-Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sakarya Atatürk Stadyumu, Marmara'nın iki önemli temsilcisinin puan savaşına sahne olacak. Ev sahibi Sakaryaspor, devre arasında yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye çalışırken Bandırmaspor cephesinde ise teknik direktör Mustafa Gürsel, rakibinin savunmadaki boşluğunu golcü ve kanat organizasyonlarıyla değerlendirmeyi planlıyor. Ligin ilk yarısında Bandırma'da oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçın ardından, her iki takım da bu kez düğümü kendi lehine çözmek istiyor. Hem alt sıralardan kurtulma hem de Play-off hattına yaklaşma adına kritik önem taşıyan bu mücadelenin yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Sakaryaspor-Bandırmaspor maçı detayları...

Sakaryaspor-Bandırmaspor MAÇI NE ZAMAN?

Sakaryaspor-Bandırmaspor maçı, 10 Ocak Cumartesi günü, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

Sakaryaspor-Bandırmaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasındaki Sakaryaspor-Bandırmaspor mücadelesi, saat 19.00'da başlayacak.

Sakaryaspor-Bandırmaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Muhammet Ali Metoğlu'nun düdük çalacağı Sakaryaspor-Bandırmaspor karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sakaryaspor-Bandırmaspor MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR