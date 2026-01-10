CANLI SKOR ANA SAYFA
Villarreal-Deportivo Alaves maçı CANLI | Saati, kanalı, muhtemel 11'leri!

Villarreal-Deportivo Alaves maçı CANLI | Saati, kanalı, muhtemel 11'leri!

İspanya La Liga’nın 19. haftasında Villarreal, evinde Deportivo Alaves’i ağırlıyor. Marcelino yönetiminde 38 puanla 3. sırada yer alan Villarreal, taraftarı önünde hata yapmayarak Real Madrid ve Barcelona’yı takibini sürdürmek istiyor. 19 puanla 14. sırada bulunan ve geçtiğimiz hafta Real Oviedo ile 1-1 berabere kalan Eduardo Coude'nin Alaves’i ise, zorlu deplasmandan puan çıkararak tehlikeli bölgeden bir adım daha uzaklaşmayı hedefliyor. Peki Villarreal-Deportivo Alaves maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 10:55
Villarreal-Deportivo Alaves maçı CANLI | Saati, kanalı, muhtemel 11'leri!

Villarreal-Deportivo Alaves maçını canlı takip etmek için tıklayın....

Villarreal, 2026 yılına müthiş bir form grafiğiyle girdi ancak bu maça oldukça kabarık bir eksik listesiyle çıkıyor. Savunmanın kilit isimleri Logan Costa'nın yokluğuna, Afrika Uluslar Kupası (AFCON) için milli takımlarına giden Pape Gueye ve Ilias Akhomach da eklendi. Buna rağmen hücumda Ayoze Perez, Alberto Moleiro ve Gerard Moreno gibi isimlerin varlığı, Villarreal'i maçın mutlak favorisi yapıyor. Konuk ekip Alaves ise savunmadaki sakatlık krizini Lucas Boye ve Carlos Vicente'nin hızıyla cezalandırıp sürpriz bir sonuç alarak sahadan ayrılmak niyetinde. İşte Villarreal-Deportivo Alaves maçının detayları...

Villarreal-Deportivo Alaves MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal-Deportivo Alaves maçı, 10 Ocak Cumartesi günü Türkiye saati ile 18.15'te, La Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

Villarreal-Deportivo Alaves MAÇI HANGİ KANALDA?

La Liga'nın 19. haftasında oynanacak Villarreal-Deportivo Alaves karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Villarreal-Deportivo Alaves MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Foyth, Pedraza; Pepe, Parejo, Comesana, Moleiro; Perez, Mikautadze

Deportivo Alaves: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Ibanez, Blanco; Vicente, Alena, Rebbach; Boye

