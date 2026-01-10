CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurulu ertelendi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için haftaya ertelendi.

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 11:12
Kırmızı-siyahlı kulübün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ilk toplantısında yeterli üye sayısına ulaşılamadı.

Olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluğa bakılmaksızın 17 Ocak Cumartesi günü Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da yapılacak.

Başkent ekibinin, 6 Aralık'taki olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Arda Çakmak seçilmişti.

Mehmet Kaya'nın adaylıktan çekilmesi üzerine son anda salona gelerek seçime giren Çakmak, başkanlığa getirildikten sonraki teşekkür konuşmasında, "Üzerinde çalışmış, daha güçlü yönetim kurulu listesi" oluşturmak için yeniden genel kurul kararı alınacağını belirtmişti.

