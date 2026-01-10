Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Satın alma opsiyonlu kiralayacaklar
Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe'de ayrılık iddiaları da dikkat çekiyor. İtalya'dan sürpriz bir takımın sarı-lacivertlilerde ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri için pazarlık masasına oturduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin resmi olarak başlamasının ardından Fenerbahçe, bir hafta içerisinde 3 futbolcuyu renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çekti. Sarı-lacivertliler, Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'yı Karadeniz temsilcisine karşı oynadığı Turkcell Süper Kupa maçında görücüye çıkardı. 2-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlanan mücadelede 2 golün asisti de Hollandalı futbolcudan gelirken yönetim ve taraftarlar Musaba'nın performansını çok beğendi.
Ardından Lazio'da forma giyen merkez orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi'yi müjdeleyen Kadıköy ekibinin Fransız yıldızı Galatasaray ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa Finali'nde ilk 11'de başlatması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde devre arasının ilk haftasında lisansı çıkartılan 3. transfer ise Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasının ardından eski takımına imza atan Mert Günok oldu.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren ve bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'nin sıradaki hedefi ise golcü takviyesi. Bu doğrultuda Fener; Alexander Sörloth veya Christopher Nkunku transferini bitirmek istiyor.
Tüm bu hareketlilik sürerken takımdan ayrılması beklenen oyuncular ve yeni adresleri taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu isimlerden biri ise Jayden Oosterwolde oldu.
Sarı-lacivertli forma ile bu sezon tüm kulvarlarda 26 karşılaşmada boy gösteren Hollandalı stoper, 2.269 dakika sahada kalarak Tedesco'nun Fenerbahçe'sinde ilk 11'in önemli isimlerinden biri haline geldi.
Öte yandan 24 yaşındaki yetenekli futbolcu için Roma, ilgisini bir adım öteye taşıdı ve sarı-lacivertliler ile pazarlık masasına oturdu.
İtalya Serie A'da lider Inter ile arasında 6 puan fark bulunan başkent ekibi, şampiyonluk yarışından kopmamak istiyor. Bu doğrultuda gerçekleştirilen transfer zirvesinde teknik direktör Gian Piero Gasperini, yönetimden Oosterwolde'yi getirmesini istedi.
Çizme basını, taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Roma, hücum hattına yapacağı takviyeleri hızlı bir şekilde sonuçlandırabilirse Oosterwolde için vites artıracak.
Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Hollandalı savunmacı, hem bek hem de üçlü savunmada oynayabiliyor. Roma, yetenekli oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile renklerine bağlamayı hedefliyor.
Futbola Hollanda'da Twente altyapısında başlayan Oosterwolde, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce ilk yurt dışı deneyimini İtalya'da yaşamıştı. Parma, 2021/2022 sezonunda genç stoperi kiralamış ve ardından 3.30 milyon euro'ya kadrosuna katmıştı. Oosterwolde'nin Fener'e maliyeti ise 6 milyon euro olmuştu.