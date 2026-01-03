CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'ye Youssouf Fofana'dan kötü haber!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yönünü döndüğü İtalya'da temasa geçtiği isimlerden biri AC Milan'ın Fransız futbolcusu Youssouf Fofana'ydı. 26 yaşındaki yıldızın transfer kararını Çizme basını açıkladı. İşte sarı-lacivertlilerde yaşanan o gelişme... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 20:11
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Ara transfer döneminde mevcut kadroya yapacağı takviyeler hayati önem taşıyan Fenerbahçe, Christopher Nkunku'nun ardından AC Milan'dan bir başka yıldız için harekete geçme kararı almıştı: Youssouf Fofana.

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun onayı üzerine yıldız oyuncunun menajeri ile ilk görüşmenin gerçekleştirilmesinin ardından resmi temasların başlaması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Calcio Mercato'dan derlediği habere göre Fofana, transferde kararını verdi. 6 ve 8 numaranın yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen tecrübeli futbolcu, kendisi için gelen teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

Haberin detayında ise Fofana'nın tamamen AC Milan'a odaklanmak istediği ve herhangi bir transfer ihtimalini hem oyuncunun hem de kulübün açıkça reddettiği aktarıldı.

İşte o haber...

