Haberler İspanya La Liga Katalan derbisinde kazanan Barcelona!

Katalan derbisinde kazanan Barcelona!

İspanya La Liga'da yılın ilk derbisinde Espanyol'a konuk olan Barcelona, mücadeleyi 2-0 kazanarak zirvede hata yapmadı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 01:22
Katalan derbisinde kazanan Barcelona!

İspanya La Liga'da Katalan derbisi nefesleri kesti. Espanyol'a konuk olan Barcelona, 3 puanı maçın son dakikalarında kurtardı. 86. dakikada Daniel Olmo ile 1-0 öne geçen Barça, Robert Lewandowski ile 90. dakikada skoru atadı: 2-0. Bu sonuç ile birlikte Hansi Flick'in öğrencileri zirvede hata yapmadı ve ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını maç fazlası ile 7'ye yükseltti. Barcelona güncel olarak 49 puan ile şampiyonluk yolunda birinci sırada yer alıyor.

