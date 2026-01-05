CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Karateciler Gürcistan'da milli formayı terletecek!

Karateciler Gürcistan'da milli formayı terletecek!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları Emirhan Uygun ve Şeref Eren Özdemir, 9-11 Ocak tarihleri arasında Gürcistan’ın Tiflis kentinde düzenlenecek Uluslararası Seri A Karate Şampiyonası’nda milli forma ile Türkiye’yi temsil edecek. İşte detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 15:29 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 15:37
Karateciler Gürcistan’da milli formayı terletecek!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, 9 ve 11 Ocak tarihleri arasında Gürcistan'da gerçekleştirilecek Uluslararası Seri A karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcuları 9 ve 11 Ocak arasında Gürcistan'ın Tiflis şehrinde yapılacak olan Uluslararası Seri A karate Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Zorlu rakiplerine karşı Milli forma altında mücadele edecek sporculardan Emirhan Uygun 67 kilogramda, Şeref Eren Özdemir 84 kilogramda mücadele edecek.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
Son Dakika
