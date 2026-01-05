Karateciler Gürcistan’da milli formayı terletecek!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, 9 ve 11 Ocak tarihleri arasında Gürcistan'da gerçekleştirilecek Uluslararası Seri A karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcuları 9 ve 11 Ocak arasında Gürcistan'ın Tiflis şehrinde yapılacak olan Uluslararası Seri A karate Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Zorlu rakiplerine karşı Milli forma altında mücadele edecek sporculardan Emirhan Uygun 67 kilogramda, Şeref Eren Özdemir 84 kilogramda mücadele edecek.