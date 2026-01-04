Süper Kupa'da heyecan başlıyor! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının 11'leri

Son dakika spor haberleri: Türkcell Süper Kupa yarı finali ilk maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya gelen iki takım, bu kez Süper Kupa finaline yükselmek için mücadele edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, pazartesi günü oynanacak mücadele öncesi sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...
Turkcell Süper Kupa yarı finali dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray ile Trabzonspor, 5 Ocak Pazartesi günü saat 20.30'da Gaziantep Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
ATV ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcıları Anıl Usta ile Serkan Çimen olacak. Adnan Deniz Kayatepe de dördüncü hakem olarak görev yapacak.
Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanacak. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek.
Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı için organizasyonun yarı finalinde son kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Bu durumda Süper Lig'de geçen sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe ile üçüncü olan Samsunspor, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.
GALATASARAY'DAKİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak. Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na yeni veda eden Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun da Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
TRABZONSPOR'DAKİ EKSİKLER
Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, pazartesi günü oynanacak mücadele öncesi sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde netleştirdi. İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...