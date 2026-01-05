CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında FCSB ile karşılaşacak

Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında FCSB ile karşılaşacak

Romanya ekiplerinden FCSB, Beşiktaş ile 9 Ocak'ta hazırlık maçı yapacağını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 15:20
Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında FCSB ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de devre arası sürüyor. Takımlar, transferler ve kış kampları kapsamında çalışmalarına devam ederken Beşiktaş'ta planlanan hazırlık maçının detayları açıklandı. Romanya ekiplerinden FCSB'nin yaptığı duyuru doğrultusunda siyah-beyazlılar, 9 Ocak'ta Rumen temsilcisi ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Antalya'da ağırlayacağı rakibi ile saat 16:00'da karşılaşacak.

