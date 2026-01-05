Beşiktaş hazırlık maçı kapsamında FCSB ile karşılaşacak

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de devre arası sürüyor. Takımlar, transferler ve kış kampları kapsamında çalışmalarına devam ederken Beşiktaş'ta planlanan hazırlık maçının detayları açıklandı. Romanya ekiplerinden FCSB'nin yaptığı duyuru doğrultusunda siyah-beyazlılar, 9 Ocak'ta Rumen temsilcisi ile hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, Antalya'da ağırlayacağı rakibi ile saat 16:00'da karşılaşacak.