Gaziantep FK'da Badou Ndiaye ile yollar ayrıldı!

Ziraat Türkiye Kupası
Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 14:59
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, orta saha oyuncusu Badou Ndiaye ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2024-2025 sezonunda takıma katılan oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Armamız için büyük bir özveriyle formamızı terleten profesyonel futbolcumuz Badou Ndiaye ile yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmesi karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Sahada ortaya koyduğu mücadele, profesyonelliği ve kulübümüze kattığı değer için Badou Ndiaye'ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz."

