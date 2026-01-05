CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Mathys Tel Bombası! Resmi teklif...

Galatasaray’dan Mathys Tel Bombası! Resmi teklif...

Galatasaray, ses getirecek bir transfer için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Tottenham Hotspur forması giyen 20 yaşındaki Fransız santrfor Mathys Tel'i gündemine aldı. Cimbom'un resmi teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 16:36 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 16:39
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray’dan Mathys Tel Bombası! Resmi teklif...

Galatasaray, transfer piyasasında ses getirecek bir hamle için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, Tottenham Hotspur forması giyen 20 yaşındaki Fransız santrfor Mathys Tel'i gündemine aldı.

Galatasaray’dan Mathys Tel Bombası! Resmi teklif...

İsviçre basınında yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, Temmuz 2025'te Bayern Münih'ten Tottenham'a transfer olan genç golcü için kısa süre içinde resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Hücum hattını genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek isteyen Aslanlar, Tel'i önemli bir hedef olarak görüyor.

Galatasaray’dan Mathys Tel Bombası! Resmi teklif...

Bu sezon Premier League'de 12 maça çıkan Mathys Tel, 2 gol kaydetti. Tottenham'da ilk 11'de düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Fransız futbolcu, buna karşın millî takım performansıyla dikkat çekiyor. Fransa U21 Millî Takımı'nda 20 kez forma giyen Tel, 12 gol atarak önemli bir istatistiğe imza attı.

Galatasaray’dan Mathys Tel Bombası! Resmi teklif...

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç forvetle Galatasaray'ın yanı sıra AS Roma da ilgileniyor. Süper Lig'e olası bir transferin, Tel'e daha fazla süre ve vitrin sunabileceği, bunun da 2026 Dünya Kupası öncesinde oyuncu için önemli bir avantaj olacağı ifade ediliyor.

Galatasaray’dan Mathys Tel Bombası! Resmi teklif...

Öte yandan Tottenham'ın, yalnızca yarım sezon önce kadrosuna kattığı Mathys Tel'i ara transfer döneminde bırakıp bırakmayacağı belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın teklif edeceği rakam, İngiliz kulübünün tutumunu ve transferin kaderini belirleyecek.

