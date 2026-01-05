Galatasaray’dan Mathys Tel Bombası! Resmi teklif...

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değerine sahip olan genç forvetle Galatasaray'ın yanı sıra AS Roma da ilgileniyor. Süper Lig'e olası bir transferin, Tel'e daha fazla süre ve vitrin sunabileceği, bunun da 2026 Dünya Kupası öncesinde oyuncu için önemli bir avantaj olacağı ifade ediliyor.