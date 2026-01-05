Galatasaray'dan Matteo Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe...

Fabiani, "Şu an itibarıyla Guendouzi'nin gidişi söz konusu değil. Elbette kulübün menfaatleri doğrultusunda her şeyi değerlendirmek gibi bir sorumluluğumuz bulunuyor. Neler olacak göreceğiz. Fenerbahçe'den bize ulaşan resmi bir teklif yok. Ancak bu Lazio'nun olası teklifleri değerlendirmeyeceği anlamına gelmez. Oyuncunun kendi isteğini de dinleriz." ifadelerini kullandı.