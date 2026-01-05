Galatasaray'dan Matteo Guendouzi sürprizi! Fenerbahçe...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı iddia edilen Matteo Guendouzi'ye talip olduğu öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 15:51
Türkiye'de son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Matteo Guendouzi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin Lazio forması giyen Fransız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı iddia edilmişti.

Sarı-lacivertlilerin Guendouzi transferi için İtalyan ekibine 25 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus ödeyeceği öne sürülmüştü.

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, 26 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fabiani, "Şu an itibarıyla Guendouzi'nin gidişi söz konusu değil. Elbette kulübün menfaatleri doğrultusunda her şeyi değerlendirmek gibi bir sorumluluğumuz bulunuyor. Neler olacak göreceğiz. Fenerbahçe'den bize ulaşan resmi bir teklif yok. Ancak bu Lazio'nun olası teklifleri değerlendirmeyeceği anlamına gelmez. Oyuncunun kendi isteğini de dinleriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yöneticilerin Fransız futbolcunun transferini bitirmek için önümüzdeki günlerde İtalya'ya gideceği öne sürülürken, Çizme basınından gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Il Messaggero'da yer alan habere göre; Galatasaray da Matteo Guendouzi ile ilgileniyor.

SUNDERLAND VE ATLETICO DA İSTİYOR

Haberde 26 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra Sunderland ve Atletico Madrid'in de ilgilendiği belirtildi.

Atletico Madrid'li yetkililerin geçtiğimiz cumartesi günü İtalya'ya giderek Lazio'lu yöneticilerle Matteo Guendouzi transferi için görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

İtalyan ekibinin takas teklifinde bulunduğu ve Guendouzi'ye karşılık Giacomo Raspadori'yi istediği vurgulandı.

Bu transferin Roma'ya transfer olması beklenen Raspadori'ye bağlı olduğu ve Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, Matteo Guendouzi'yi kadrosunda görmeyi çok istediği kaydedildi.

