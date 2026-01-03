CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Galatasaray istedi Fenerbahçe resmi teklif yaptı: Matteo Guendouzi'de dev yarış!

Galatasaray istedi Fenerbahçe resmi teklif yaptı: Matteo Guendouzi'de dev yarış!

Ara transfer döneminde orta saha bölgesine takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde yer alan Matteo Guendouzi için resmi teklifte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 18:58
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray istedi Fenerbahçe resmi teklif yaptı: Matteo Guendouzi'de dev yarış!

Ara transfer döneminin hemen başında Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna kattığını TFF'ye bildiren Fenerbahçe, orta saha transferi için de harekete geçti. İtalya pazarında transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacviertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray istedi Fenerbahçe resmi teklif yaptı: Matteo Guendouzi'de dev yarış!

Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Matteo Guendouzi için devreye giren Fenerbahçe'nin, Fransız oyuncu için Lazio'ya tekif yaptığı iddia edildi. İtalyan basınından Tutto Mercato'dan Marco Conterio'nun haberine göre, Sunderland ve Newcastle'ın ardından sarı-lacivertliler de resmi teklifini iletti.

Galatasaray istedi Fenerbahçe resmi teklif yaptı: Matteo Guendouzi'de dev yarış!

Bu sezon Lazio formasıyla 15 maça çıkan ve 2 gol 1 asistlik katkı sergileyen orta saha oyuncusunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 26 yaşındaki Fransız futbolcunun piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor parkede durdurulamıyor! Trabzonspor parkede durdurulamıyor! 17:57
F.Bahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev! F.Bahçe'den Mehmet Aurelio'ya görev! 17:52
Old Firm'de kazanan Rangers! Old Firm'de kazanan Rangers! 17:44
Aston Villa zirve takibini sürdürdü! Aston Villa zirve takibini sürdürdü! 17:33
Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı Jota Silva Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı 17:08
Kayserispor Semih Güler ile anlaştı Kayserispor Semih Güler ile anlaştı 17:01
Daha Eski
F.Bahçe'de Samsun mesaisi! F.Bahçe'de Samsun mesaisi! 16:59
Mert Hakan'a takım arkadaşlarından destek Mert Hakan'a takım arkadaşlarından destek 16:57
Berke Özer ayın oyuncusu seçildi! Berke Özer ayın oyuncusu seçildi! 16:49
Beşiktaş BOA evinde kazandı! Beşiktaş BOA evinde kazandı! 16:45
G.Saray Aydın’da set vermedi G.Saray Aydın’da set vermedi 16:35
Beşiktaş Ankara’da set vermedi Beşiktaş Ankara’da set vermedi 16:30