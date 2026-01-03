Galatasaray istedi Fenerbahçe resmi teklif yaptı: Matteo Guendouzi'de dev yarış!

Ara transfer döneminde orta saha bölgesine takviye yapması beklenen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da listesinde yer alan Matteo Guendouzi için resmi teklifte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Ara transfer döneminin hemen başında Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna kattığını TFF'ye bildiren Fenerbahçe, orta saha transferi için de harekete geçti. İtalya pazarında transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacviertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Matteo Guendouzi için devreye giren Fenerbahçe'nin, Fransız oyuncu için Lazio'ya tekif yaptığı iddia edildi. İtalyan basınından Tutto Mercato'dan Marco Conterio'nun haberine göre, Sunderland ve Newcastle'ın ardından sarı-lacivertliler de resmi teklifini iletti.
Bu sezon Lazio formasıyla 15 maça çıkan ve 2 gol 1 asistlik katkı sergileyen orta saha oyuncusunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. 26 yaşındaki Fransız futbolcunun piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
