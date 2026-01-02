Musaba bugün Fenerli

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba için geri sayıma geçti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe, Samsunspor'dan Anthony Musaba için geri sayıma geçti.

Hollandalı oyuncuyla anlaşan ve Karadeniz ekibinin hesabına serbest kalma bedelini yatıran sarı-lacivertliler, bugün yeni transferine kavuşacak. 25 yaşındaki oyuncu, kendisini 4.5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imzayı atacak ve Fenerbahçe'yle idmanlara başlayacak. Musaba, hazır olması halinde ise 6 Ocak'ta oynanacak olan Samsunspor mücadelesinde forma giyebilecek.

KANAT OYUNCULARINI GEÇTİ

Sezon başında Sheffield Wednesday'den Samsunspor'a gelen ve 6 gol, 3 asistlik performans sergileyen Musaba, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

Hollandalı oyuncu, istatistikleriyle de Fenerbahçeli kanat oyuncularını geride bıraktı. Kolay adam eksiltme ve dripling özellikleriyle dikkat çeken 25 yaşındaki kanat oyuncusu için 5 milyon 570 bin euro ödendi. Musaba için ilerleyen günlerde Fenerbahçe, imza töreni de düzenleme kararı aldı.

