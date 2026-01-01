Portekiz'den flaş iddia: Beşiktaş'ın Rafa Silva kararını duyurdular

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ta 2025 yılının Kasım ayında patlak veren Rafa Silva krizine çözüm bulunamıyor.

Yaklaşık 1 aydır takım antrenmanlarına katılmayan Portekizli yıldızın geleceğindeki belirsizlik de devam ediyor.

Beşiktaş'ın FIFA'ya başvurmasıyla yıldız oyuncu yeniden takım antrenmanlarına başlamış ancak bu kez maç kadrolarına alınmamıştı.

PORTEKİZ BASININDAN FLAŞ İDDİA

İkinci yarının hazırlıklarına bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş, kalan hazırlıklarını Antalya'da yapacağı kampla devam edecek.

Antalya kampı öncesi Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz'de Record gazetesi, Rafa Silva'nın Antalya'ya götürülmeyeceğini iddia etti.

Beşiktaş kafilesi yarın saat 11.00'de yapacağı idman sonrası özel uçakla Antalya'ya gidecek siyah-beyazlı ekip, 10 Ocak'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

