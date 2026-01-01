Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!

Fenerbahçe ile ismi uzun süredir transferde anılan Alexander Sörloth hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyan basınından sarı-lacivertlileri üzecek bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe devre arasında kadrosuna bir santrfor eklemesi yapmak için harekete geçmişti.
Bu doğrultuda da sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth yer alıyordu.
Ancak Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip çıktı. Aspor.com.tr editörü Yahya Kemal Doğan'ın Tuttosport'tan derlediği habere göre kadrosuna bir golcü eklemek isteyen isteyen Juventus'un Norveçli golcüyü listesine aldığı iddia edildi.
İtalyan devinde şubat sonuna kadar sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek Dusan Vlahovic'in yokluğunda Sörloth'u kadrosuna katarak hücum hattında sıkıntı yaşamak istemediği de belirtildi.
Ancak Juventus'un da önündeki engelin Atletico Madrid'in Sörloth için 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli beklentisinin olduğu da belirtildi.
Siyah-beyazlı ekibin Sörloth transferi için nakit akışı yaratıp yaratamayacağının belirleyici olacağının da vurgusu yapıldı.
Bu sezon Atletico forması ile 22 maçta süre alan Sörloth, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Norveçli golcünün Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.