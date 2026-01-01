CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!

Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!

Fenerbahçe ile ismi uzun süredir transferde anılan Alexander Sörloth hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyan basınından sarı-lacivertlileri üzecek bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 16:35 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 16:44
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe devre arasında kadrosuna bir santrfor eklemesi yapmak için harekete geçmişti.

Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!

Bu doğrultuda da sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth yer alıyordu.

Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!

Ancak Sörloth transferinde Fenerbahçe'ye dev rakip çıktı. Aspor.com.tr editörü Yahya Kemal Doğan'ın Tuttosport'tan derlediği habere göre kadrosuna bir golcü eklemek isteyen isteyen Juventus'un Norveçli golcüyü listesine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!

İtalyan devinde şubat sonuna kadar sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek Dusan Vlahovic'in yokluğunda Sörloth'u kadrosuna katarak hücum hattında sıkıntı yaşamak istemediği de belirtildi.

Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!

Ancak Juventus'un da önündeki engelin Atletico Madrid'in Sörloth için 30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli beklentisinin olduğu da belirtildi.

Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!

Siyah-beyazlı ekibin Sörloth transferi için nakit akışı yaratıp yaratamayacağının belirleyici olacağının da vurgusu yapıldı.

Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!

Bu sezon Atletico forması ile 22 maçta süre alan Sörloth, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek Norveçli golcünün Transfermarkt verilerine göre 20 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.

Fenerbahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!

İŞTE O HABER

İstanbul'da 'Büyük Gazze Yürüyüşü' düzenlendi
Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi
DİĞER
Fenerbahçe'den 3 yıldıza taarruz! Transferde rota Almanya...
Bilal Erdoğan'dan Galata'da "Gazze" mesajı: Mücadele devam edecek | Batı'nın düştüğü nokta zillettir
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden!
Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi! Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi! 15:35
Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi 14:33
F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 14:02
Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! 13:38
Adalı 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katıldı! Adalı 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katıldı! 13:10
Sunderland-Manchester City maçı bilgileri! Sunderland-Manchester City maçı bilgileri! 13:04
Daha Eski
Oulai Afrika Kupası’nda geceye damga vurdu Oulai Afrika Kupası’nda geceye damga vurdu 12:47
Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum" Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum" 12:40
Beşiktaş NBA Avrupa'ya katılacak mı? Beşiktaş NBA Avrupa'ya katılacak mı? 12:38
Spor camiasından yeni yıl mesajları! Spor camiasından yeni yıl mesajları! 12:31
F.Bahçe 2026 bombasını patlatıyor! F.Bahçe 2026 bombasını patlatıyor! 11:43
Brentford-Tottenham maçı bilgileri! Brentford-Tottenham maçı bilgileri! 11:38