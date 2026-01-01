CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Rade Krunic'ten Fenerbahçe hakkında olay sözler!

Rade Krunic'ten Fenerbahçe hakkında olay sözler!

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların eleştirisini alan Rade Krunic, flaş açıklamalarda bulundu. Futbolcunun Fenerbahçe günlerine dair o sözleri gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 18:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rade Krunic'ten Fenerbahçe hakkında olay sözler!

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Rade Krunic, Sırbistan basınından Kurir'e yaptığı açıklamalarda sarı-lacivertli takımdaki günleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi "çok zor bir ortam" olarak niteleyen Krunic, futbol anlayışı ve organizasyon açısından İtalya ile büyük farklar olduğunu söyledi. Sırp oyuncu, "Fenerbahçe çok zor bir ortam! Çok, çok zor. Açıkçası bu kadar büyük bir kulübün, bu kadar büyük hedefleri ve organizasyonu olmasına rağmen bu kadar yüzeysel düşündüklerine gerçekten şaşırdım. Futbol kültürlerinin yeterli olmaması, futbolu doğru şekilde anlayamamaları beni etkiledi… Mesela İtalyanlar gibi değiller. İtalya'dan Türkiye'ye gelmek arasında çok büyük bir fark var. Nereye gittiğimi biliyordum aslında.

"AMATÖRCE..."

Kulüpte beni karşılayan Dušan Tadić ve Edin Džeko bana bunu anlatmıştı. Livaković ve Zajc da oradaydı. Fenerbahçe'nin nasıl bir yer olduğunu söylediler ama yine de bazı futbol departmanlarında bu kadar amatörce olduklarını anlayamamıştım. Açık konuşayım, uyum sağlayamadım. Ne futbol tarzına ne de o 'kontrolsüz, vahşi' oyuna…

"MOURINHO'NUN GELİŞİYLE..."

İtalya'da ne yapmam gerektiğini net şekilde bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama yapmam, bir şeyler uydurmam… Bunu yapamam. Yarım sezonun ardından José Mourinho geldi. Bu durumu kendim için bir şans olarak gördüm. Roma'da teknik direktörken beni istemişti. Onunla başarılı olabileceğime emindim çünkü çok iyi bir teknik direktör. Ama o da Fenerbahçe için doğru bir hoca değildi. Kendisine çok defansif olduğu, takımının yeterince gol atmadığı yönünde eleştiriler yapıldı. Oysa onun kazanan bir mentaliteye sahip olması, maç kazanmayı bilmesi, sonuca oynaması… Bunlar pek umurlarında olmadı.

"KENDİLERİNE SORMALILAR"

Sonuçta onun da ayrılmak zorunda kaldığını gördük. Belki de son 12 yıldır neden şampiyon olamadıklarını kendilerine sormalılar. Galatasaray, onlara kıyasla Avrupa'ya daha fazla odaklanmış durumda ve bu yüzden de domine ediyor." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip!
İstanbul'da 'Büyük Gazze Yürüyüşü' düzenlendi
DİĞER
Trabzonspor’dan ayrılmak istiyordu! Süper Lig’den talip çıktı
Bilal Erdoğan'dan Galata'da "Gazze" mesajı: Mücadele devam edecek | Batı'nın düştüğü nokta zillettir
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden!
F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lemina'lı Gabon Milli Takımı için flaş karar! Lemina'lı Gabon Milli Takımı için flaş karar! 17:44
"Arda Güler yeteneğinde çok az oyuncu çıkar" "Arda Güler yeteneğinde çok az oyuncu çıkar" 16:38
F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! 16:34
Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi! Chelsea'de Enzo Maresca dönemi sona erdi! 15:35
Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi 14:33
F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 14:02
Daha Eski
Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! Trabzonspor'da o isme Süper Lig'den talip! 13:38
Adalı 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katıldı! Adalı 'Büyük Gazze Yürüyüşü'ne katıldı! 13:10
Sunderland-Manchester City maçı bilgileri! Sunderland-Manchester City maçı bilgileri! 13:04
Oulai Afrika Kupası’nda geceye damga vurdu Oulai Afrika Kupası’nda geceye damga vurdu 12:47
Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum" Torreira'dan transfer itirafı! "Gelmek için can atıyorum" 12:40
Beşiktaş NBA Avrupa'ya katılacak mı? Beşiktaş NBA Avrupa'ya katılacak mı? 12:38