CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Ugarte transferi son çare olacak! İşte asıl hedefteki 3 yıldız

Galatasaray'da Ugarte transferi son çare olacak! İşte asıl hedefteki 3 yıldız

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için 6 numara transferi büyük önem arz ediyor. Cimbom bu anlamda Manuel Ugarte ile yakından ilgileniyor. Uruguaylı oyuncuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanırken flaş haber geldi. Galatasaray'ın aslında o 3 yıldızdan birisini kadrosuna katmak istediği son çare olarak Ugarte'yi İstanbul'a getireceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Ugarte transferi son çare olacak! İşte asıl hedefteki 3 yıldız

Devre arasındaki transfer döneminde Okan Buruk'un özellikle talep ettiği defansif orta saha transferini bitirmek isteyen Galatasaray yönetimi, çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte için önemli aşama kaydetti.

Galatasaray'da Ugarte transferi son çare olacak! İşte asıl hedefteki 3 yıldız

Yönetimin şu ana kadar anlaşmaya en yakın olduğu ismin Uruguaylı orta saha olduğu öğrenilirken, listedeki diğer isimlerle yapılan görüşmeler kesinleşmeden transferin resmiyet kazanmasının düşünülmediği ifade edildi. Takvim'in haberine göre Ugarte, milli takımdan arkadaşları Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın olumlu görüşleri sonrasında Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray'da Ugarte transferi son çare olacak! İşte asıl hedefteki 3 yıldız

Manchester United'ın sezonun ikinci yarısındaki planlamasında yer almayan 24 yaşındaki oyuncunun, kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Ancak Okan Buruk'un transfer listesinde üst sıralarda bulunan Ruben Neves, Raphael Onyedika ve Ederson için temasların sürmesi sebebiyle Ugarte transferinde temkinli şekilde ilerleniyor.

Galatasaray'da Ugarte transferi son çare olacak! İşte asıl hedefteki 3 yıldız

Diğer adaylardan sonuç alınamaması halinde, Manuel Ugarte'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uruguaylı futbolcu, bu sezon Manchester United formasıyla 13 karşılaşmada görev yaptı.

G.Saraylı taraftarların yeni yıl hediyesi 'Salah'!
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden!
DİĞER
Beşiktaş’ta Rafa Silva krizinde son dakika! Karar verildi
Valilikten liste geldi! 2 Ocak 2026 kar tatili olan iller son dakika: Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara...
El Karouani transferine Amrabat freni!
G.Saray'a sürpriz sol bek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:21
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:21
M. City liderlik yolunda fırsat tepti! M. City liderlik yolunda fırsat tepti! 01:19
Anfield'da sessiz gece! Anfield'da sessiz gece! 01:13
Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! Portekiz basınından Beşiktaş ve Rafa Silva iddiası! 00:33
Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! Krunic'ten F.Bahçe için olay sözler! 00:33
Daha Eski
Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! Mert Hakan: Hakkınızı helal edin! 00:33
F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! F.Bahçe'nin yıldızına Serie A'dan 4 talip birden! 00:33
Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! Beşiktaş'ın Vina'da üzen haber! 00:33
F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! F.Bahçe'ye Sörloth transferinde dev rakip! 00:33
Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi 00:33
F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! 00:33