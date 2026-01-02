HaberlerGalatasaray Galatasaray'da Ugarte transferi son çare olacak! İşte asıl hedefteki 3 yıldız
Galatasaray'da Ugarte transferi son çare olacak! İşte asıl hedefteki 3 yıldız
Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için 6 numara transferi büyük önem arz ediyor. Cimbom bu anlamda Manuel Ugarte ile yakından ilgileniyor. Uruguaylı oyuncuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanırken flaş haber geldi. Galatasaray'ın aslında o 3 yıldızdan birisini kadrosuna katmak istediği son çare olarak Ugarte'yi İstanbul'a getireceği öğrenildi. İşte detaylar...
Devre arasındaki transfer döneminde Okan Buruk'un özellikle talep ettiği defansif orta saha transferini bitirmek isteyen Galatasaray yönetimi, çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte için önemli aşama kaydetti.
Yönetimin şu ana kadar anlaşmaya en yakın olduğu ismin Uruguaylı orta saha olduğu öğrenilirken, listedeki diğer isimlerle yapılan görüşmeler kesinleşmeden transferin resmiyet kazanmasının düşünülmediği ifade edildi. Takvim'in haberine göre Ugarte, milli takımdan arkadaşları Lucas Torreira ve Fernando Muslera'nın olumlu görüşleri sonrasında Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor.
Manchester United'ın sezonun ikinci yarısındaki planlamasında yer almayan 24 yaşındaki oyuncunun, kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Ancak Okan Buruk'un transfer listesinde üst sıralarda bulunan Ruben Neves, Raphael Onyedika ve Ederson için temasların sürmesi sebebiyle Ugarte transferinde temkinli şekilde ilerleniyor.
Diğer adaylardan sonuç alınamaması halinde, Manuel Ugarte'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Uruguaylı futbolcu, bu sezon Manchester United formasıyla 13 karşılaşmada görev yaptı.