Haberler Basketbol TBF Disiplin Kurulu'ndan Dusan Alimpijevic'e 2 maç men cezası!

TBF Disiplin Kurulu'ndan Dusan Alimpijevic'e 2 maç men cezası!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e 2 maç men ve 680 bin lira para cezası verdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 19:57
TBF Disiplin Kurulu'ndan Dusan Alimpijevic'e 2 maç men cezası!

TBF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasında oynanan Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinin ardından hakeme itirazlarda bulunan Alimpijevic'in, "Kişilik haklarına saldırısı" ve "Saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi" ile yayıncı kuruluşa verdiği röportajdaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 2 maç men ve 680 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Söz konusu karşılaşmadaki disiplin ihlalleri gerekçesiyle Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye 210'ar bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
Zeki Murat Göle'den Tedesco sözleri!
