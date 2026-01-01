CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ı Matias Vina transferinde üzen haber!

David Jurasek ile yollarını devre arasında ayırmak isteyen Beşiktaş gündemine Flamengo'nun sol beki Matias Vina'yı almıştı. Son olarak Uruguaylı futbolcudan siyah-beyazlıları üzen haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 20:10
Devre arasındaki transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, sol bek rotasyonunda Benfica'dan kiralanan David Jurasek ile yollarını ayırıp yeni bir ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo forması giyen Matias Vina'yı gündemine alan siyah-beyazlıların transfer girişimlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

RIVER PLATE DEVREDE

Flamengo'da Alex Sandro ile forma rekabetine girmek istemeyen ve takımdan ayrılmayı hedefleyen Vina, Beşiktaş'ın ilgisine sıcak bakmadı. ESPN'in haberine göre Uruguaylı oyuncu, Arjantin ekiplerinden River Plate'e transfer olmayı önceliklendiriyor.

28 yaşındaki futbolcunun, River Plate ile görüşmelere başladığı ve taraflar arasında "mutlu son"a ulaşılacağına dair bir iyimserlik olduğu belirtildi.

PERFORMANSI

2024/25 sezonunda Flamengo ile 10 maça çıkan ve 342 dakika sahada kalan Vina, gol veya asist katkısı üretemedi. Uruguaylı sol bekin, Flamengo ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

İŞTE O HABER

