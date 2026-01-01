CANLI SKOR ANA SAYFA
Cezaevindeki Mert Hakan Yandaş'tan mektup: Fenerbahçe camiası, kötü gün dostudur!

Cezaevindeki Mert Hakan Yandaş'tan mektup: Fenerbahçe camiası, kötü gün dostudur!

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, cezaevinden bir mektup yazdı ve sarı lacivertli futbol ailesine seslendi.

Cezaevindeki Mert Hakan Yandaş'tan mektup: Fenerbahçe camiası, kötü gün dostudur!

Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, cezaevinden bir mektup daha yazdı.

Mert Hakan Yandaş şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla ailemden uzak girmenin burukluğunu yaşasamda, sizlerin ailenizle birlikte sevgi, huzur ve sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum. Geçtiğimiz günlerde göndermiş olduğum mektubumdan sonra destekleriniz ve güzel geri dönüşlerinizin bana ulaştığını, benim arkamda durup sahipsiz bırakmadığınızı bilmenin bana büyük güç verdiğini bilmenizi isterim. Kötü gün dostu olduğunu yıllarca herkese kanıtlamış şanlı taraftarımız iyi ki varsınız...

Fenerbahçe formasını üzerimde taşıdığım süre boyunca her mücadelede en önde olup, kulübüm için elimden geleni yaptım. Bazen iyi bazen de kötü olduğum süreçler oldu. Ama ne kendim ne de siz büyük Fenerbahçe camiasının başını öne eğecek bir şeyin parçası olmadım, olmayacağım da… Siz büyük Fenerbahçe taraftarına hayatımın belki en zor günlerinde yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Destekleriniz beni burada dimdik ayakta tutuyor. Her zaman olduğu gibi herkesin de bildiği üzere Fenerbahçe camiası, kötü gün dostudur; çünkü bu camianın gerçek sahibi her zaman taraftarıdır.

Hayat bana burada da birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dışarda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık. Bu kardeşlerimden biri olan Metehan ile üç koca bitmek bilmeyen gün boyunca korkunç bilinmezlik ortamını yaşadık. Yunus'um, Apo'm, Orkun'um ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim. Biz kendimizi sadece rakip görürken birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik. Bugüne kadar kırdığım, kızdığım herkes hakkını helal etsin. Buradaki kardeşlerim bana, bizler de size emanetiz."

