Galatasaraylı taraftarlara transferde Salah müjdesi!

Galatasaray'da transferde çizilecek rota belirlenmiş durumda. Orta alanı kiralık bir isimle sezon sonuna kadar geçirmek isteyen sarı-kırmızılılar, önemli yıldızlara bütçe ayıracak. Bu isimlerin başında ise Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Salah geliyor.