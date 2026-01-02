CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaraylı taraftarlara transferde Salah müjdesi!

Galatasaraylı taraftarlara transferde Salah müjdesi!

Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna flaş isimleri katarak mücadele ettiği her kulvarda önemli başarılar elde etmek istiyor. Cimbom'da bu anlamda gündemdeki yıldızlardan birisi de Mohamed Salah. Son olarak Mısırlı futbolcu ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Galatasaraylı taraftarlara transferde Salah müjdesi!

Galatasaray'da transferde çizilecek rota belirlenmiş durumda. Orta alanı kiralık bir isimle sezon sonuna kadar geçirmek isteyen sarı-kırmızılılar, önemli yıldızlara bütçe ayıracak. Bu isimlerin başında ise Liverpool'daki geleceği belirsizliğini koruyan Mohamed Salah geliyor.

Galatasaraylı taraftarlara transferde Salah müjdesi!

Mısır ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden 33 yaşındaki futbolcu, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile yaşadığı sorunların ardından İngiltere'den ayrılık kararı almıştı. İkili arasındaki sorunlar hafiflese de Arne Slot, Mohamed Salah'a eskisi gibi bakmıyor.

Galatasaraylı taraftarlara transferde Salah müjdesi!

GALATASARAY ACELE ETMİYOR

Şimdilik tamamen Afrika Uluslar Kupası'na odaklanan Salah'ın kulübüyle 1.5 sene daha sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu daha önce ara transfer döneminde acele etmeyeceklerini ve transfer döneminin son günlerini beklediklerini söylemişti. Yönetim, 2026'nın ilk çileği olarak Salah'ı ara dönemde getirmeye çalışacak. Ancak şartlar oluşmazsa Salah ile haziranda masaya oturulacak. Yaza kadar Liverpool'dan ayrılması beklenen Salah da önündeki seçenekleri değerlendirecek.

Galatasaraylı taraftarlara transferde Salah müjdesi!

ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Mohamed Salah'ın geleceğine yön vermek için önünde iki seçenek bulunuyor. Ya Avrupa'da kalıp Galatasaray gibi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımı seçecek ya da geçen sezon da yüksek maaş teklifleri aldığı Suudi Arabistan'ın yolunu tutacak. Eğer çok büyük bir maaş farkı olmazsa Salah'ın Avrupa'da kalmaya sıcak baktığı biliniyor.

Galatasaraylı taraftarlara transferde Salah müjdesi!

RAMS PARK'IN BÜYÜK HAYRANI

Bu sezon RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 1-0 kazandığı Liverpool maçında Mohamed Salah da forma giymişti. Tribünleri dolduran ve inanılmaz bir destek veren taraftarlara hayran kalan Salah, karşılaşma bitiminde İngiltere'den tanıdığı İlkay Gündoğan'a, "Taraftarlar inanılmaz. Atmosfer hep böyle mi?" diye sormuştu.

Galatasaraylı taraftarlara transferde Salah müjdesi!

LIVERPOOL KENAN YILDIZ'I DÜŞÜNÜYOR

Salah'ın yerine oyuncu arayışlarına başlayan Liverpool, Juventus forması giyen milli yıldızımın Kenan Yıldız ile ilgileniyor. Tuttosport'un haberine göre İngilizler, Salah'ın yerine almak için Kenan'a 100 milyon euro ödemeye hazırlanıyor.

