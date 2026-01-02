Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattı için planlarını şimdiden şekillendirmeye başladı. Sarı-Lacivertliler, Faslı sol bek Souffian El Karouani'nin ardından geri dörtlüye bir takviye daha yapmayı gündemine aldı. Ancak bu hamlenin sezon sonu için planlandığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Arjantinli stoper Marcos Senesi için kulübüyle temaslara başladı.