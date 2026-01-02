CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper!

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kanarya'da takımdan ayrılma ihtimali olan Jayden Oosterwolde yerine de sarı-lacivertliler B planını yaptı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunma hattı için planlarını şimdiden şekillendirmeye başladı. Sarı-Lacivertliler, Faslı sol bek Souffian El Karouani'nin ardından geri dörtlüye bir takviye daha yapmayı gündemine aldı. Ancak bu hamlenin sezon sonu için planlandığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth forması giyen Arjantinli stoper Marcos Senesi için kulübüyle temaslara başladı.

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper!

Sarı-Lacivertli yönetimin, bu transferi yaz döneminde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor. Kanarya'nın Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde ile sezon sonunda yollarını ayırmasının güçlü bir ihtimal olarak görülmesi, Senesi transferini daha da ön plana çıkarıyor.

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper!

Teknik heyet, tecrübeli bir stoper istiyor. 28 yaşındaki Marcos Senesi, 1.85 boyu, güçlü fiziği ve topu oyuna sokma becerisiyle Premier Lig'de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olan Arjantinli savunmacının Bournemouth ile kontratı 2026'ya kadar.

