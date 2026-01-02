Fenerbahçe'ye Premier Lig'den sürpriz stoper!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Sarı-Lacivertli yönetimin, bu transferi yaz döneminde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtiliyor. Kanarya'nın Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde ile sezon sonunda yollarını ayırmasının güçlü bir ihtimal olarak görülmesi, Senesi transferini daha da ön plana çıkarıyor.
Teknik heyet, tecrübeli bir stoper istiyor. 28 yaşındaki Marcos Senesi, 1.85 boyu, güçlü fiziği ve topu oyuna sokma becerisiyle Premier Lig'de dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Piyasa değeri yaklaşık 22 milyon euro olan Arjantinli savunmacının Bournemouth ile kontratı 2026'ya kadar.
