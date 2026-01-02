CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz sol bek!

Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz sol bek!

Galatasaray'da Ismail Jakobs'un formsuz durumu ve sık sık sakatlanması nedeniyle sarı-kırmızılılar sol bek transferi için kolları sıvadı. Cimbom'un bu kapsamda gündemine Ukraynalı futbolcu Vitaliy Mykolenko geldi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz sol bek!

Her bölgede önemli alternatif yaratmak isteyen Galatasaray, sol bekte yaşanan istikrar sorununa da önemli bir çözüm arıyor. Ismail Jakobs'un kendisine iyi bakmaması ve sık sık yaşadığı sakatlık nedeniyle formayı gözü kapalı bir şekilde Senegalli oyuncuya teslim edemeyen teknik direktör Okan Buruk, bu bölgeye fırsat transferi istedi.

Çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı yönetim, daha önce İngiliz ekibi Everton ile yaptığı görüşmelerde anlaşma zemini bulamayan 26 yaşındaki Ukraynalı sol bek Vitaliy Mykolenko'ya talip oldu.

Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz sol bek!

Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek olan Mykolenko, Everton'da doğrudan ilk 11'de forma giyiyor ve takımın kilit oyuncusu. İngiliz ekibi, oyuncusu ile yola devam etmek istese de henüz ikna edemedi.

Ocak ayının gelmesiyle birlikte istediği her takımla görüşme fırsatı bulunan Mykolenko ile Galatasaray'ın dışında Alman ve İspanyol ekipleri de ilgileniyor. Geleceği ile ilgili henüz bir karar vermeyen Ukraynalı oyuncunun piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak dikkat çekiyor.

