Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz sol bek!

Her bölgede önemli alternatif yaratmak isteyen Galatasaray, sol bekte yaşanan istikrar sorununa da önemli bir çözüm arıyor. Ismail Jakobs'un kendisine iyi bakmaması ve sık sık yaşadığı sakatlık nedeniyle formayı gözü kapalı bir şekilde Senegalli oyuncuya teslim edemeyen teknik direktör Okan Buruk, bu bölgeye fırsat transferi istedi. Çalışmalarını yürüten sarı-kırmızılı yönetim, daha önce İngiliz ekibi Everton ile yaptığı görüşmelerde anlaşma zemini bulamayan 26 yaşındaki Ukraynalı sol bek Vitaliy Mykolenko'ya talip oldu.