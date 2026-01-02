Galatasaray'a İngiltere'den sürpriz sol bek!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için bonservis bedeli ödenmeyecek olan Mykolenko, Everton'da doğrudan ilk 11'de forma giyiyor ve takımın kilit oyuncusu. İngiliz ekibi, oyuncusu ile yola devam etmek istese de henüz ikna edemedi.
Ocak ayının gelmesiyle birlikte istediği her takımla görüşme fırsatı bulunan Mykolenko ile Galatasaray'ın dışında Alman ve İspanyol ekipleri de ilgileniyor. Geleceği ile ilgili henüz bir karar vermeyen Ukraynalı oyuncunun piyasa değeri ise 25 milyon euro olarak dikkat çekiyor.
