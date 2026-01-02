Fenerbahçe'nin El Karouani transferinde Amrabat'tan beklenmedik hamle!

Fenerbahçe'nin gündemindeki El Karouani transferinde sürpriz gelişme... 2028'e kadar tapusu sarı-lacivertli takımda olan Amrabat, vatandaşına önce F.Bahçe için referans oldu, ardından hiç beklenmedik bir hamle yaptı ve transfer başka bir boyuta taşındı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Hollanda ekibi Utrecht'te forma giyen ve sözleşmesi 2026 Haziran'ında bitecek olan El Karouani transferinde beklenmedik bir hamleyle karşılaştı.
Sarı lacivertliler, 25 yaşındaki sol bek için şartları zorlarken, 4 yıllık kontrat teklif etmiş, Utrecht'te yıllık yaklaşık 400 bin Euro kazanan Faslı futbolcuya 1.3 milyon Euro maaş önermişti. Hedef bu transferi bonservis bedeli ödemeden sezon sonunda bitirmek üzerineydi.
FENERBAHÇE YENİDEN HAMLE YAPACAK
Real Betis'e kiralık olarak giden sarı-lacivertlilerin Faslı yıldızı Amrabat, vatandaşı El Karouani'ye referans olmuş, kulüp ve ülke hakkında olumlu bilgiler vermişti.
Ancak Amrabat, oyuncuyu Real Betis'e de önerince transferde yeni bir perde açıldı. İspanyol kulübünün, El Karouani için nabız yokladığı ve oyuncu cephesiyle temas kurduğu öğrenildi.
Bu sezon Utrecht formasıyla 29 maça çıkan ve 3 gol, 15 asist üreten Souffian El Karouani'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe'nin, Real Betis'in ilgisine rağmen önümüzdeki günlerde transfer için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.