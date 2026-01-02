Jose Mourinho'dan Rafa Silva ve Arseniy Batagov için açıklama!

Estoril ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında konuşan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho düzenlediği basın toplantısında Portekizli bir gazetecinin, "Wesley, Rafa Silva ve André Luiz ile ilgileniyor musunuz?" sorusunu yanıtladı. Bu tarz transfer iddialarına mesafeli yaklaştığını belirten Mourinho, "Bu söylentiler hakkında yorum yapmayacağım. Çünkü bizim oyuncumuz olmayan futbolcular hakkında konuşmuş olurum" ifadelerini kullandı.

"BATAGOV'U ARAŞTIRMAK ZORUNDA KALDIM"

Portekizli teknik adam açıklamalarının devamında. Trabzonsporlu Arseniy Batagov ile ilgili iddialara da değindi. Genç oyuncuyu daha önce tanımadığını belirten Portekizli teknik direktör, "Son günlerde Batagov adında bir oyuncunun ismi ortaya çıktı. Onu hiç tanımıyordum, bu yüzden gidip araştırmak zorunda kaldım" dedi.

İŞTE O HABER