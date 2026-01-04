Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için Galatasaray önlemi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de CSKA Moskova ile anlaşan Oğuz Aydın ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, oyuncunun Rus ekibinden ayrılması durumunda başta Galatasaray olmak üzere Trendyol Süper Lig'de başka bir takımda oynamasını engelleyen özel bir maddeyi sözleşmeye ekletti. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe, milli futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için CSKA Moskova ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre Rus kulübü 650 bin euro kiralama bedeli ödeyecek, sözleşmede 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan %20 pay maddesi yer alacak.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, sözleşmeye eklenen özel bir madde gündeme damga vurdu. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın CSKA Moskova'dan ayrılması halinde Süper Lig'de Fenerbahçe dışında herhangi bir takımda forma giymemesini şart koştu.

Sarı-lacivertlilerin bu maddeyi, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun Galatasaray'a transfer olmasını engellemek amacıyla sözleşmeye eklettiği belirtiliyor. Bu gelişme, transferin yalnızca sportif değil stratejik yönünün de ön planda olduğunu gözler önüne serdi.

Oğuz Aydın'ın sağlık kontrollerinin ardından CSKA Moskova'nın 13 Ocak'ta başlayacak kampına katılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 54 maça çıkan milli yıldız, 7 gol kaydederken 10 tane de gol pası vermeyi başardı.

SON DAKİKA
