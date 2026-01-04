Fenerbahçe'den Oğuz Aydın için Galatasaray önlemi!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Fenerbahçe, milli futbolcu Oğuz Aydın'ın transferi için CSKA Moskova ile anlaşma sağladı. Anlaşmaya göre Rus kulübü 650 bin euro kiralama bedeli ödeyecek, sözleşmede 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu ve sonraki satıştan %20 pay maddesi yer alacak.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması beklenirken, sözleşmeye eklenen özel bir madde gündeme damga vurdu. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın CSKA Moskova'dan ayrılması halinde Süper Lig'de Fenerbahçe dışında herhangi bir takımda forma giymemesini şart koştu.