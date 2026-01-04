Fenerbahçe'den Beto sürprizi! Son karar Tedesco'nun

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de golcü arayışı sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi. Everton'un 27 yaşındaki santrforu Beto, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildi. Transferde son karar Domenico Tedesco'nun. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de forvet hattı için Sörloth ile birlikte Christopher Nkunku ve Artem Dovbyk gibi yıldız isimler gündemdeyken, son olarak Everton forması giyen Beto isminin de menajerler tarafından yönetime sunulduğu öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre Kanarya, transfer çalışmalarını yürütürken, Premier Lig ekibinde oynayan 27 yaşındaki golcü de alternatifler arasında bulunuyor.

Beto'nun adı daha önce de Ali Koç'un başkanlığı döneminde Fenerbahçe ile anılmış, ancak o dönemdeki mali koşullar sebebiyle transfer sonuca ulaşmamıştı. Gineli forvet, sonrasında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olmuş, ardından Everton'ın yolunu tutmuştu.

Everton ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Beto'nun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken tecrübeli golcünün transferiyle ilgili nihai kararı Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun vereceği ifade ediliyor.

