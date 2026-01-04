Galatasaray’dan Noa Lang çıkarması! İşte transfer formülü

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray'da yönetim, çalışmalarına hız verdi. Ocak ayını en az dört takviye ile kapatmayı planlayan sarı-kırmızılılar; savunma ve orta sahaya yapılacak kesin hamlelerin yanı sıra hücumda da çeşitliliği artırmak istiyor.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA Sarı-kırmızılılar bir yandan dünya yıldızı Mohamed Salah için şartlarını zorlarken, diğer yandan Napoli'den ayrılmaya karar veren Noa Lang için de somut adımlar atıyor. Sezon başında PSV'den 25 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer olan Hollandalı oyuncunun, sınırlı süre alması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın, Lang'ı kiralık olarak kadroya katmak için hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği ifade ediliyor.