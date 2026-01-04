Galatasaray’dan Noa Lang çıkarması! İşte transfer formülü

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Kanat rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Napoli'den ayrılma kararı alan 26 yaşındaki Hollandalı yıldız Noa Lang için temaslara başladı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kiralama formülüyle kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Galatasaray'da yönetim, çalışmalarına hız verdi. Ocak ayını en az dört takviye ile kapatmayı planlayan sarı-kırmızılılar; savunma ve orta sahaya yapılacak kesin hamlelerin yanı sıra hücumda da çeşitliliği artırmak istiyor.
Yunus Akgün'ün son haftalarda 10 numara rolünde kullanılmasıyla kanat rotasyonunun daralması, teknik direktör Okan Buruk'u bu bölgeye takviye istemeye yöneltti. Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine, Napoli'de yeterli forma şansı bulamayan Noa Lang girdi.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Sarı-kırmızılılar bir yandan dünya yıldızı Mohamed Salah için şartlarını zorlarken, diğer yandan Napoli'den ayrılmaya karar veren Noa Lang için de somut adımlar atıyor. Sezon başında PSV'den 25 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer olan Hollandalı oyuncunun, sınırlı süre alması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi. Galatasaray'ın, Lang'ı kiralık olarak kadroya katmak için hem oyuncu cephesi hem de kulübüyle görüşmelerde önemli mesafe kaydettiği ifade ediliyor.
JOKER ÖZELLİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Asıl mevkisi sol kanat olan Noa Lang, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. İki kanatta, forvet arkası, 10 numara, forvet ve merkez orta sahada görev alabilen Hollandalı yıldız; skor katkısı ve oyun içi esnekliğiyle Okan Buruk'un oyun planına uygun bir profil çiziyor.
İSTANBUL'A YABANCI DEĞİL
Noa Lang, İstanbul'a da yabancı bir isim değil. 2009 yılında üvey babası Boukhari'nin Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde Beşiktaş altyapısında bir sezon geçiren Lang, genç yaşta İstanbul'da yaşamıştı.