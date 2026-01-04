CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol BSL’de dev derbi | Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Basketbol Süper Ligi’nde gözler Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak dev derbiye çevrildi. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde sporseverler, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 07:53 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 08:01
Basketbol Süper Ligi'nde derbi zamanı. Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko, kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı, sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Beşiktaş GAİN ligde 13'te 13 yaparak namağlup yoluna devam ediyor. Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko derbisi, Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçı olacak. Ezeli rakiplerin karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde sporseverler, maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş GAİN-Fenerbahçe Beko maçı 4 Ocak Pazar günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ GAİN-FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Emin Moğulkoç, Tolga Edis ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Derbi Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

BEŞİKTAŞ GAİN NAMAĞLUP SERİYİ SÜRDÜRÜYOR

Basketbol Süper Ligi'nde dikkat çeken bir performans sergileyen Beşiktaş GAİN, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde yoluna namağlup devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde çıktığı 13 maçın tamamını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Beşiktaş GAİN, elde ettiği bu sonuçlarla Basketbol Süper Ligi tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu da her geçen hafta geliştirmeyi sürdürüyor.

Derbi öncesinde moralli olan siyah-beyazlılar, ezeli rakibi karşısında da galip gelerek hem yenilmezlik serisini korumayı hem de zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

FENERBAHÇE BEKO SERİYİ SONLANDIRMA PEŞİNDE

Fenerbahçe Beko ise ligde oynadığı 13 karşılaşmada 11 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekip, güçlü rakibi karşısında deplasmanda oynanacak derbide sahadan galibiyetle ayrılarak Beşiktaş GAİN'in namağlup serisine son vermek istiyor.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadelede Fenerbahçe Beko, alacağı bir galibiyetle hem moral kazanmayı hem de üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

