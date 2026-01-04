Leeds United-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Leeds United-Manchester United maçı canlı izlemek için tıklayın

İngiltere Premier Lig'de heyecan dorukta. Leeds United ile Manchester United, kritik maçta karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz olup olmadığı, futbolseverlerin gündeminde. Manchester United, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından çıkış ararken; Leeds United ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Manchester United, kritik mücadelede karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Leeds United – Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? sorularına yanıt arıyor.

LEEDS UNITED-MANCHESTER UTD MAÇI HANGİ GÜN?

Leeds United-Manchester United maçı, 4 Ocak Pazar günü oynanacak.

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Leeds United-Manchester United maçı, saat 15:30'da başlayacak.

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Leeds United ve Manchester United karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Leeds'da, Elland Road Stadyumu'nda oynanacak.

LEEDS UNITED-MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United ile Manchester Utd arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.