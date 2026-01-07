Everton-Wolverhampton MAÇI İZLE | Saati, kanalı ve ilk 11'leri!

Everton-Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Everton için Wolverhampton ile kozlarını paylaşacağı bu maç, Avrupa potasından uzaklaşmamak adına bir toparlanma sınavı niteliğinde. Ancak David Moyes'un ekibinin kilit isimleri Iliman Ndiaye ve Idrissa Gueye AFCON nedeniyle kadroda yok. Ayrıca Branthwaite ve Dewsbury-Hall gibi isimlerin sakatlıkları savunma ve orta saha kurgusunu zorluyor. Öte yandan konuk ekip Wolves, tarihinin en kötü sezon başlangıcını yapmış olsa da geçen haftaki 3-0'lık görkemli West Ham galibiyetiyle üzerindeki ölü toprağını attı. Rob Edwards, Everton'ın kırılgan savunmasını bir kez daha cezalandırıp, Premier Lig'de üst üste ikinci galibiyetini alarak ligde kalma ateşini yakmak istiyor. İşte Everton-Wolverhampton maçı detayları...

EVERTON-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Everton-Wolverhampton maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak. Hill Dickinson Stadium'daki karşılaşma, Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

EVERTON-WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Thomas Kirk'in yöneteceği Everton-Wolverhampton maçı, beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EVERTON-WOLVERHAMPTON MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunam, Garner; McNeil, Rohl, Grealish; Barry

Wolverhampton: Sa; S. Bueno, Mosquera, Krejci; Tchatchoua, Arias, Andre, Mane, H. Bueno; Arokodare, Larsen