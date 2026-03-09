CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Panathinaikos, ligde Iraklis Selanik'e son saniye basketiyle kaybetti!

Panathinaikos, ligde Iraklis Selanik'e son saniye basketiyle kaybetti!

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Panathinaikos, 21 sayı önde olduğu maçı son saniyede Justin Edler-Davis'in basketiyle kaybetti. Ergin Ataman'ın takımı ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 09:29
Panathinaikos, ligde Iraklis Selanik'e son saniye basketiyle kaybetti!

Yunanistan Basketbol Ligi'nde oynanan maçta Panathinaikos, deplasmanda Iraklis Selanik'e 76-74 yenildi.

Başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos, 3. çeyrekte farkı 21 sayıya kadar çıkardığı (29-50) Iraklis Selanik'e son saniyede Justin Edler-Davis'in basketiyle kaybetti.

Basketbol Avrupa Ligi'nde son 4 maçtan yenilgiyle ayrılan Panathinaikos, ligde de son 2 maçında mağlup oldu.

Ev sahibi ekipte, Justin Edler-Davis 20, James Funderburk 17 sayıyla oynarken, konuk takımda Kendrick Nunn 21 sayı kaydetti.

F.Bahçe'den maç sonu açıklama!
Çakar yorumladı! Son golde ofsayt var mı?
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de gündem ABD-İsrail-İran savaşı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar yorumladı! Son golde ofsayt var mı? Çakar yorumladı! Son golde ofsayt var mı? 09:19
Milli judoculardan 2 madalya! Milli judoculardan 2 madalya! 09:12
ikas Eyüpspor-Kocaelispor maçı bilgileri ikas Eyüpspor-Kocaelispor maçı bilgileri 09:04
Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! Maçın ardından yıldız isme büyük övgü! 08:38
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 01:49
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 01:49
Daha Eski
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 01:49
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:43
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:42
F.Bahçe'den maç sonu açıklama! F.Bahçe'den maç sonu açıklama! 01:39
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 01:39
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! 01:39