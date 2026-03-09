CANLI SKOR ANA SAYFA
Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı ne zaman, hangi kanalda?

Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı ne zaman, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan 9 Mart Pazartesi günü Stadio Olimpico'da devam ediyor. Krizdeki Lazio, formda rakibi Sassuolo'yu ağırlıyor. Son 6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Biancocelesti, son 5 maçının 4'ünü kazanan Sassuolo karşısında kötü gidişata dur demek istiyor. Futbolseverler Lazio - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor. İşte kritik randevu öncesi takımlardaki son durum ve canlı yayın bilgileri.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 10:52
Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı ne zaman, hangi kanalda?

Lazio Roma-Sassuolo Calcio maçı canlı anlatım...

Pazartesi akşamı oynanacak Lazio - Sassuolo maçı, Serie A'da ilginç bir tabloyu gözler önüne seriyor. Lazio, son altı maçını kazanamazken, Sassuolo son beş karşılaşmanın dördünden galibiyetle ayrıldı. Stadyum Stadio Olimpico, Lazio'nun kötü gidişata son vermek için taraftar desteğine ihtiyaç duyacağı bir mücadeleye sahne olacak. Peki, Lazio-Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio-Sassuolo maçı canlı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

LAZIO-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Lazio Roma ile Sassuolo Calcio, 9 Mart 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maç, 22:45'te (TSİ) başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Roma'daki Stadio Olimpico'da gerçekleşecek. Lazio taraftarları, ev sahibi avantajını kullanarak takımlarının moral bulmasını ve kötü gidişata son vermesini umut ediyor. Stadyum, Serie A'daki bu kritik karşılaşmanın heyecanına tanıklık edecek ve futbolseverler, nefes kesen bir mücadele izleyecek.

LAZIO-SASSUOLO MAÇI HANGİ KANALDA?

Lazio – Sassuolo maçı S SPORT 2 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Lazio Rome-Sassuolo Calcio maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Lazio'nun muhtemel ilk 11'i: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor, Isaksen, Maldini, Zaccagni

Sassuolo muhtemel ilk 11'i: Muric, Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Garcia, Thorstvedt, Matic, Kone, Berardi, Nzola, Lauriente

LAZIO-SASSUOLO MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

