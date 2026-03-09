Fenerbahçe iki kez geriye düştüğü maçta Samsunspor’u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk umuduna tutundu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor'u iki kez geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 57 yapan sarı-lacivertliler, 61 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci hafta maçında sahasında Samsunspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'ndaki mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bilal Gölen ve Candaş Elbil üstlendi.

Mücadelenin 11'inci dakikasında Samsunspor, Mouandilmadji ile öne geçerken Fenerbahçe, 15'inci dakikada Guendouzi ile cevap verdi. 23'üncü dakikada bir kez daha Mouandilmadji sahneye çıktı ve Samsunspor ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Sarı-lacivertliler, 89'uncu dakikada Nene ve 90+5'inci dakikada Cherif'in golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Puanını 57 yapan Fenerbahçe, zirve takibine devam etti.

FENERBAHÇE LİGDE 2 MAÇ ARANIN ARDINDAN KAZANDI

Samsunspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Süper Lig'de 2 maç aranın ardından galip geldi. 22'nci haftada Trabzonspor'u 3-2 yenen sarı-lacivertliler, 23'üncü haftada Kasımpaşa'yla 1-1, 24'üncü haftada ise Antalyaspor'la 2-2 berabere kalmıştı.

SARI-LACİVERTLİLER LİGDE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü maçta Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, 25 maçta 16 galibiyet ve 9 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda rakip kalelere 57 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde 25 gol gördü.

FENERBAHÇE LİGDE SAMSUNSPOR'U 3 YIL SONRA MAĞLUP ETTİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de Samsunspor'u 4 maç aradan sonra mağlup etti. Karadeniz ekibini 3-2'lik skorla geçen sarı-lacivertliler, rakibini ligde en son 2023 yılında deplasmanda 2-0 yenmişti. Daha sonra oynanan 4 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

CHERIF SON 3 MAÇTA 3 GOL ATTI

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Sidiki Cherif, son 3 maçta 3 gol kaydetti. Samsunspor karşısında 90+5'inci dakikada galibiyet golünü kaydeden Cherif, kupadaki Gaziantep FK ve ligdeki Antalyaspor maçlarında da gol sevinci yaşadı.

GUENDOUZI LİGDE GOLLE TANIŞTI

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde transfer ettiği Matteo Guendouzi, Süper Lig'deki ilk golünü attı. Samsunspor karşısında 15'inci dakikada fileleri havalandıran Guendouzi, takımına 1-1'lik eşitliği getirdi. Sarı-lacivertli formayı 14 maçta giyen 26 yaşındaki futbolcu, Süper Kupa finalinde Galatasaray ağlarını havalandırmıştı.

OOSTERWOLDE, 100'ÜNCÜ MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan Jayden Oosterwolde, 'dalya' dedi. Sarı-lacivertli formayla 100'üncü maçını oynayan Oosterwolde'nin ilk kez kaptan olarak sahaya çıktığı karşılaşma olarak da kayıtlara geçti. 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'deki 100 maçında savunmadaki katkısının yanı sıra 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

EDERSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Samsunspor maçının ilk yarısının sonunda hakem Oğuzhan Çakır'a itirazda bulundu ve gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Ederson, Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.