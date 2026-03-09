Taylan Bulut gelişmesi

Amir Murillo'nun transfer edilmesiyle birlikte maç kadrosuna giremeyen Taylan'la ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Gurbetçi futbolcunun menajeri, 20 yaşındaki oyuncunun geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Siyah- beyazlı yönetim, Taylan'ın ayrılığına bonservis bedeli şartıyla sıcak bakıyor. Taylan ligde ve kupada toplam 445 dakika süre alabildi.
