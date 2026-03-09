Türk voleybol başantrenörü Yunus Öçal'ın Yunanistan'daki büyük başarısı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Yunus Öçal, iki hafta önce başına geçtiği Panionios ile Yunanistan Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 10:07
Kadın voleybolunda Türk başantrenör Yunus Öçal, kariyerinde ikinci kez Yunanistan Kupası sevinci yaşadı.

Öçal, 22 Şubat'ta başına geçtiği Panionios Kadın Voleybol Takımı'nı iki hafta içinde Yunanistan Kupası şampiyonluğuna taşıyarak önemli bir başarı elde etti.

Panionios, Yunanistan Kupası Dörtlü Final organizasyonundaki ilk maçında Olympiakos'u 3-1 mağlup etti. Finalde de AO Thiras'ı aynı skorla mağlup eden Panionios, tarihinde ilk kez Yunanistan Kupası'nın sahibi oldu.

Yunus Öçal, 2023'te AEK, 2026'ta da Panionios ile olmak üzere Yunanistan Kupası'nda ikinci şampiyonluğuna ulaştı.

Türk başantrenör, yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor'daki görevimden ayrıldıktan sonra Panionios'tan teklif aldım. Bu sezon bana ikinci kez başantrenörlük teklifinde bulundular. Yunanistan'a görüşmeye gittim ve hemen anlaştık. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Kısa sürede Yunanistan Kupası'nı kazandığımız için çok mutluyum. AEK'dan sonra bu başarıyı ikinci kez elde ettiğim için gururluyum. Yunanistan Ligi'nde normal sezonun bitimine 2 hafta var. İlk 8'de yer alarak play-off'a kalmayı garantiledik. Gelecek sezon da Panionios'ta olacağım. Daha güçlü bir kadroyla hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

