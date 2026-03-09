CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Judo Milli judoculardan uluslararası organizasyonlarda 2 madalya!

Milli judocular İbrahim Tataroğlu ve Mahmutcan Maden, Avrupa'daki uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağını dalgalandırdı. Tataroğlu Avusturya'da altın, Maden Portekiz'de gümüş madalya kazandı. İşte detaylar...

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 09:12
Milli judocu İbrahim Tataroğlu, Avusturya'nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, +100 kiloda tatamiye çıkan İbrahim Tataroğlu, finalde Hollandalı Jur Spijkers'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

MAHMUTCAN MADEN PORTEKİZ'DE İKİNCİ OLDU

Milli judocu Mahmutcan Maden ise Portekiz'in Portimao kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Kupası'nda +100 kiloda mücadele etti.

Final karşılaşmasında İtalyan rakibi Emiliano Rossi'ye yenilen Mahmutcan Maden, turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

