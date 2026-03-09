Spor yazarları Fenerbahçe-Samsunspor maçını değerlendirdi

Yumurta dayanınca ve Samsunspor takımı yorulunca Fenerbahçe arka arkaya golleri buldu. Gerçekten tarihi bir maç oldu. Bu kadar fazla yanlışın yapıldığı bir karşılaşmanın kazanılması lige yeniden tutunmak için çok önemli. Galatasaray'ın Avrupa'da yıpranıp puan kaybetmesini bekleyeceksin. Tabi artık yarım puan bile kaybetmeden! Maçın sonundaki gereksiz gerginliğin manası yoktu. Neye sevindim biliyor musunuz? Samsunspor fobisi sona erdi.