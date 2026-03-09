CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçta rakibini RAMS Park'ta konuk edecek. Bu mücadele öncesi ortaya çıkan o tehlikeli durum, teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 10:55
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

Sarı-kırmızılılar bu kritik maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

Cimbom alınan galibiyetle ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Süper Lig'de zorlu bir engeli de geçmiş oldu.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

Sarı-kırmızılılar derbide bulduğu moralle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk edecek.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

Okan Buruk'un öğrencileri rövanş karşılaşması öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

CİMBOM TAM KADRO SAHADA OLACAK

Galatasaray, Liverpool ile oynanacak olan ilk maça tam kadro çıkacak.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

YEDİ OYUNCU KART SINIRINDA

Cimbom'da diğer yandan 7 futbolcunun kart sınırında bulunması Okan Buruk'u Liverpool ile oynanacak olan rövanş maçı adına düşündürüyor.

Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...

Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, 10 Mart'ta müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.

DİĞER
