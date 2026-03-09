Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Liverpool maçında...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz ekibi Liverpool ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçta rakibini RAMS Park'ta konuk edecek. Bu mücadele öncesi ortaya çıkan o tehlikeli durum, teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 10:55
Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Beşiktaş ile deplasmanda kozlarını paylaştı.
Sarı-kırmızılılar bu kritik maçtan 1-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Cimbom alınan galibiyetle ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi verdiği Trendyol Süper Lig'de zorlu bir engeli de geçmiş oldu.
Sarı-kırmızılılar derbide bulduğu moralle UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u konuk edecek.
Okan Buruk'un öğrencileri rövanş karşılaşması öncesi sahadan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor.
CİMBOM TAM KADRO SAHADA OLACAK
Galatasaray, Liverpool ile oynanacak olan ilk maça tam kadro çıkacak.
Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek.
Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.
YEDİ OYUNCU KART SINIRINDA
Cimbom'da diğer yandan 7 futbolcunun kart sınırında bulunması Okan Buruk'u Liverpool ile oynanacak olan rövanş maçı adına düşündürüyor.
Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, 10 Mart'ta müsabakada sarı kart görmeleri durumunda rövanş maçında forma giyemeyecek.